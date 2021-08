Xiaomi Mi NoteBook Pro et Ultra lancés en Inde avec un processeur Intel de 11e génération, un affichage à 90 Hz

Après de nombreuses taquineries, Xiaomi a finalement lancé le Mi NoteBook Pro et le Mi NoteBook Ultra en Inde lors de l’événement Mi Smarter Living qui a également vu le lancement du Mi Smart Band 6. Les deux nouveaux ordinateurs portables rejoignent la série d’ordinateurs portables déjà disponibles de Xiaomi en Inde.

Les nouveaux Mi NoteBook Pro et Ultra sont équipés des derniers processeurs Intel de 11e génération, d’un format d’image 16:10 et d’un affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ils rejoignent la catégorie des ordinateurs portables fins et légers pour concurrencer des produits comme le Realme Book Slim.

Prix ​​et disponibilité du Mi NoteBook Pro et Ultra India

Les Xiaomi Mi NoteBook Pro et Ultra seront tous deux disponibles en Inde en trois variantes. Deux avec un processeur Intel i5 et l’autre avec un processeur Intel i7. Le prix du Mi NoteBook Pro commence à Rs 56 999 pour les 8 Go de RAM et le processeur Intel i5, Rs 59 999 pour les 16 Go de RAM et le processeur Intel i5 et Rs 72 999 pour la variante 16 Go de RAM et Intel i7.

Alors que le prix du Mi Notebook Ultra commence à Rs 59 999 pour les 8 Go de RAM et le processeur Intel i5, Rs 63 999 pour les 16 Go de RAM et le processeur Intel i5 et Rs 76 999 pour la variante 16 Go de RAM et Intel i7. Les offres comprennent une remise en argent de 4 500 Rs pour les transactions par carte de crédit HDFC Bank et EMI pour la variante Intel i7 et 3 500 Rs pour les variantes Intel i5. Les ordinateurs portables seront disponibles à l’achat sur le site Web de Xiaomi, l’application Mi Home et les magasins de détail, y compris Amazon.

Xiaomi Mi NoteBook Pro : Spécifications et fonctionnalités

Le Xiaomi Mi NoteBook Pro est livré avec les processeurs Tiger Lake de 11e génération i5-11300H 4,4 GHz ou i7-11370H 4,8 GHz avec Intel Iris Xe Graphics avec deux caloducs pour le refroidissement. L’ordinateur portable est livré avec 8 Go ou 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe pour le stockage.

L’ordinateur portable dispose d’un écran IPS de 14 pouces 3,2K (3200×2000) avec 89% SBR, une gamme de couleurs 100% SRGB, 242 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est livré avec deux haut-parleurs stéréo 2W avec application de traitement audio Dolby DTS. Il dispose d’une batterie de 54Wh et d’un chargeur USB-C de 65W. En termes de connectivité, il est livré avec un port USB-C Thunderbolt, un USB 3.2 Gen 1, un HDMI et USB Type-C, un USB 2.0 et un port audio composite 3,5 mm. Il utilise Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 pour la connectivité sans fil.

Il est livré avec un clavier rétroéclairé pleine taille avec une distance de déplacement des touches de 1,5 mm, des touches supérieures concaves de 0,3 mm, des touches gravées au laser avec une peinture résistante à l’usure. Le pavé tactile a 62 % de surface en plus par rapport à la génération précédente et le bouton d’alimentation est doté d’un capteur d’empreintes digitales pour plus de sécurité. Le Mi NoteBook Pro mesure 17,3 mm à son point le plus épais et ne pèse que 1,4 kg.

Xiaomi Mi NoteBook Ultra : Spécifications et fonctionnalités

Le Xiaomi Mi NoteBook Ultra est également livré avec des options pour les processeurs Tiger Lake de 11e génération i5-11300H 4,4 GHz ou i7-11370H 4,8 GHz. Il utilise également Intel Iris Xe Graphics avec deux caloducs pour le refroidissement. L’ordinateur portable est livré avec 8 Go ou 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD NVMe pour le stockage.

Le Mi NoteBook Ultra est livré avec un écran IPS 15,6 pouces 3,2K (3200×2000) avec 89 % SBR, une gamme de couleurs 100 % SRGB, 242 pixels par pouce et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il possède les mêmes deux haut-parleurs stéréo 2W avec application de traitement audio Dolby DTS que la variante Pro. Il dispose d’une batterie de 70 Wh et d’un chargeur USB-C de 65 W à charge rapide pouvant charger l’appareil jusqu’à 50 % en 45 minutes.

Il possède les mêmes ports de connectivité que le Mi NoteBook Pro qui comprend un port USB-C Thunderbolt 4, un USB 3.2 Gen 1, un HDMI et USB Type-C, un USB 2.0 et un port audio composite 3,5 mm. Il utilise Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1 pour la connectivité sans fil.

Celui-ci comprend également un clavier rétroéclairé pleine taille avec une distance de déplacement des touches de 1,5 mm, des touches supérieures concaves de 0,3 mm, des touches gravées au laser avec une peinture résistante à l’usure et le pavé tactile a 62% de surface en plus par rapport à la génération précédente. De même, il dispose d’un capteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation pour plus de sécurité. Le Mi NoteBook Ultra mesure 17,9 mm à son point le plus épais et pèse 1,7 kg.