Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro : Xiaomi revient sur le marché des tablettes pour concurrencer l’iPad | La technologie

Les iPad d’Apple ont un nouveau concurrent, que nous avons raté. Les Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro ont tout pour devenir la référence des tablettes Android.

Le marché des tablettes il s’est essoufflé ces dernières années, et pendant la pandémie, ils ont été largement dépassés par les ordinateurs portables.

En fin de compte, quand il s’agit de travailler ou d’étudier, vous avez besoin d’un matériel puissant et d’un clavier. C’est ainsi que Xiaomi l’a compris, qui premières nouvelles tablettes Xiaomi Mi Pad 5 et 5 Pro avec un matériel haut de gamme, un clavier aimanté et même un stylet. Son intention de rivaliser avec l’iPad est assez évidente.

Les deux modèles présentés aujourd’hui ont un matériel assez similaire, différant principalement par processeur et caméras. Voyons cela en détail.

Pour faire le point, regardons les caractéristiques techniques comparées :

Caractéristiques Xiaomi Mi Pad 5 Écran Xiaomi Mi Pad 5 Pro 11 pouces LCD QHD + résolution (2560 x 1600 pixels) à 120 Hz avec 275 dpi, HDR10 et Dolby Vision. Luminosité 500 nits Résolution QHD+ LCD 11 pouces (2560 x 1600 pixels) à 120 Hz avec 275 dpi, HDR10 et Dolby Vision. Luminosité 500 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 860 Qualcomm Snapdrgon 870 Mémoire RAM 6 Go LPDDR56 / 8 Go LPDDR5 Stockage 128 Go 128/256 Go Caméras arrière No50 et 5 Mpix Caméras avant 13 Mpix 13 et 5 Mpix Batterie 8 720 mAh, avec charge rapide à 100% à 33 W (charge rapide 9100 mAh à 33 W) 8,66 minutes 67 W (67 minutes à 100%) Connectivité Wi-Fi 6, 4G, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type C Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.1, GPS , USB Type CExtras Etui clavier magnétique, stylet Etui clavier magnétique, stylet Dimensions 6,85 mm de Épaisseur 6,88 mm d’épaisseurPoids511 grammes515 grammesSystème d’exploitationAndroid 11 (couche MIUI) Android 11 (couche MIUI) Prix À partir de 265 euros (Chine) À partir de 335 euros (Chine) ) Date de sortie À déterminer À déterminer

