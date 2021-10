Xiaomi Mi Smart Air Fryer, examen de la friteuse sans huile Xiaomi | La technologie

Xiaomi a lancé de nombreux appareils cette année, mais sans aucun doute, l’une des plus attendues était la friteuse sans huile ou My Smart Air Fryer.

Je n’aime pas l’appeler une friteuse car ce n’est pas le cas, car c’est un four à convection, mais c’est un appareil qui peut vous sortir du pétrin et qui nous permettra de cuisiner riche, rapide, en contrôlant le processus de une distance et, surtout, quelque chose de plus sain.

Et après une semaine et demie d’essai, je te dirai mes impressions et mon opinion sur la «friteuse» sans huile de Xiaomi dans cette revue.

Xiaomi Air FryerDimensions33,5 x 30,4 x 25,2 cmPoids5,2 kgContrôleRoue de commande | Avec le mobile | Assistant GoogleConnectivitéWi-FiTempérature40º – 200ºCCapacité3,5 litresMatériau du panierPTFEPuissance1 500 WPprixEnviron 99 euros en Amazon

Sections d’analyse de la friteuse sans huile Xiaomi:

Futuriste et minimaliste, mais avec une prédilection pour les empreintes de pas

La friteuse Mi Smart Air se distingue par plusieurs choses, mais l’un de ses points forts est le design. Et c’est ça, c’est un appareil assez compact avec un design très Xiaomi, comme nous en avons l’habitude avec la maison Mijia.

La finition est dans un blanc très soigné qui C’est élégant et ça attrape les traces ça fait plaisir, mais malgré ce détail, j’aime à quel point c’est minimaliste.

Nous avons un levier pour tirer le conteneur, une molette de commande, un bouton central sur l’écran lui-même et un bouton tactile pour allumer l’appareil.

Rien de plus, mais nous n’avons pas vraiment besoin de plus pour contrôler le four, comme nous le verrons plus tard.

A l'arrière nous avons une sortie d'air chaud et il est conseillé de laisser quelques travées entre cette sortie et le mur afin qu'il s'écoule aussi facilement et à la base, nous avons une série de fentes par lesquelles l'air entre.

A l’arrière nous avons une sortie d’air chaud et il est conseillé de laisser quelques travées entre cette sortie et le mur afin qu’il s’écoule aussi facilement et à la base, nous avons une série de fentes par lesquelles l’air entre.

La pelle ou le récipient dans lequel on met la nourriture a une capacité de 3,5 litres et voici deux choses à dire.

La première est qu’il est pratique de le retirer et de le mettre pour y mettre de la nourriture. Il a une couche antiadhésive qui fonctionne très bien, un double fond pour faciliter à la fois le nettoyage et le filtrage des graisses et il a également une grille que nous pouvons mettre et enlever en fonction des aliments que nous allons préparer.

En ce sens, j’ai bien aimé, mais la taille est un peu petite selon les aliments et selon combien nous sommes à la maison.

Dans mon cas nous sommes un couple et nous n’avons eu aucun problème sauf à deux reprises : lors de la réalisation de frites, comme des pommes de terre en sachet, et lors de la réalisation de biscuits, puisque pour ces deux préparations il faut faire trois ou quatre tours de cuisson pour avoir Un certain montant.

Mais bon, pour le reste et pour continuer avec le design, je pense que c’est assez beau et, bien sûr, beaucoup plus facile à comprendre et avec un meilleur design que beaucoup d’appareils du style.

Très simple d’utilisation avec sa molette de commande ou avec le mobile

Mais bon, la clé de ces appareils est la facilité d’utilisation et la qualité ou non de chaque recette. Nous parlerons de ce dernier plus tard, puisque maintenant nous allons nous concentrer sur le contrôle. Et, croyez-moi, c’est un jeu d’enfant.

Nous pourrons utiliser la friteuse à la fois avec le téléphone portable et avec la voix et, bien sûr, avec les commandes manuelles de l’appareil lui-même.

Avec la roulette, nous pourrons contrôler le déplacement de gauche à droite dans les menus, ainsi que l’augmentation et la diminution à la fois du temps et de la température, ce qui il passe de 40º à 200º.

Avec une touche sur l’écran nous acceptons et avec un appui long nous annulons et la friteuse elle-mêmeBien que je n’aime pas l’appeler ainsi car ce n’est pas une friteuse, elle dispose d’une série de réglages prédéfinis pour différents types de plats tels que le poisson, la viande, les pommes de terre ou les légumes.

J’ai parfois utilisé ces modes et ils fonctionnent bien, vraiment, mais au final chaque fois que je ne contrôle pas l’appareil avec mon mobile, j’ajuste les paramètres de temps et de température manuellement.

Mais bon, Une grande partie de la grâce de la friteuse Xiaomi Mi Smart Air est le contrôle avec le mobile et des fonctions « intelligentes ».

Dès que nous allumons la friteuse pour la première fois et ouvrons l’application Xiaomi Home, la connexion se produit et est super facile, car dans mon cas, il n’y avait absolument rien à faire.

Cette application est utilisée pour contrôler le processus à distance et nous pourrons la lier à Assistant pour contrôler certains processus avec la voix, ce qui rend les choses très faciles si, par exemple, nous avons les mains tachées.

En plus de pouvoir contrôler les modes et paramètres que l’on peut contrôler depuis l’appareil, mais depuis le mobile, nous aurons également environ 100 recettes expliquées et avec le temps et la température parfaits pour chaque cas car un avocat avec un œuf n’est pas la même chose que des légumes avec de la tempura, des biscuits ou une génoise.

Comme je dis, l’expérience utilisateur est intuitive et très simple. Lorsque la machine a préchauffé les pitas, nous sortons le panier, mettons les aliments, remettons le panier … et le processus de cuisson commence automatiquement.

De plus, il est très facile de programmer n’importe lequel des modes pour définir qu’il commence à faire de la nourriture à l’heure que l’on veut. En ce sens, c’est la qualité de vie.

Certains aliments et recettes nécessitent que nous les retournions et cela l’indique également par un bip. Lorsque la friteuse considère qu’il est temps, elle émet un bip pour que l’on retourne les aliments et, lorsque le panier est inséré, elle redémarre.

Ah ! Quelque chose d’important, la consommation. Quand il préchauffe il « mange » 1 580 W. C’est encore normal.

Et autre chose, quand on cuisine, la moitié inférieure brûle un peu, mais la moitié supérieure reste parfaitement froide.

De savoureuses recettes dans un panier pour une … deux personnes

Et comment est ce que nous préparons? Eh bien, certainement, riche. Nous avons fait plusieurs recettes et au cours de cette semaine, nous l’avons bien utilisé pour faire de petites choses à la fois par nous-mêmes et en suivant exactement ce que dit l’application.

Mais bon, je vais me concentrer sur certaines choses qui ont attiré mon attention pour raconter comment s’est passée l’expérience. La première chose que nous avons faite, bien sûr, a été de jeter des pommes de terre surgelées pour faire des frites délicieuses sans une goutte d’huile et croustillantes.

Ils sortent comme si tu les faisais au four à air, ni plus, ni moins, mais la fois suivante, nous avons commencé à faire des chips, comme des pommes de terre en sac. Il faut les laminer à la mandoline, les mettre dans l’eau quelques minutes, les sécher, les assaisonner et les mettre dans la friteuse, tout comme le dit la recette de l’application.

Ils ne sont pas partis. Je pense que nous les avons divisés trop minces et trop grillés. De plus, comme il faut les séparer les uns des autres, il faut les faire en deux ou trois fournées, donc il faut une heure pour faire les pommes de terre.

La prochaine chose était des chips, mais naturel, nous avons coupé les pommes de terre. ET La vérité est qu’ils sont sortis cuits et très bons, mais pas avec cette croustillante croustillante typique.

Si on passe à d’autres recettes, le brownie est très facile à réaliser en suivant la recette, même s’il peut être un peu petit et cette recette doit être corrigée, car elle a un excès de sel qui est gênant dans le brownie final. La prochaine fois que nous l’avons fait, nous avons éliminé une partie de ce sel et c’était délicieux.

L’avocat avec œuf a également été délicieux et a suivi une recette dans l’application, mais ce qui m’a le plus surpris, ce sont les cookies.

La recette est pour des biscuits aux raisins secs, mais nous remplaçons les raisins secs par du chocolat. Cette recette vous dit également de mettre 160 grammes de sucre roux et 160 autres de sucre normal et, comme nous pensions que c’était un âne, nous n’avons ajouté que 200 grammes de sucre roux.

Ils sont sortis très doux et le deuxième jour, plus dur, ils étaient super. Ils ressemblent beaucoup aux biscuits au chocolat typiques d’une boulangerie, par exemple.

Et clair, certains précuits comme des pépites végétaliennes en pâte ou des légumes tempura il ressort également plus croustillant que dans un four à résistance.

Ceux que nous avons essayés sortent très bien, mais ceux précuits laissent une odeur de frit insupportable, surtout si, comme nous, vous ne faites pas habituellement de friture.

Et non, vous n’avez pas besoin d’ajouter une pincée d’huile supplémentaire, mais celles précuites laisseront une odeur de chaîne de restauration rapide dans toute la maison.

Un four à convection, oui, mais « intelligent » et avec de bons résultats

Au final, et c’est le plus important et ce que je veux préciser, c’est que ce n’est rien de plus qu’un four à convection, un four à air traditionnel, mais avec un design très mignon et très compact.

Le panier est petit pour quelles recettes et je pense qu’une famille de quatre ne pourrait pas l’utiliser pour préparer des repas entiers car ils passeraient un bon moment à cuisiner et le petit appareil consomme le sien, mais pour un couple ou quelqu’un qui vit seul, je pense que c’est un bon appareil.

Et, attention, je pense que c’est que vous ayez un four ou non, puisque le contrôle avec le mobile est très utile pour, par exemple, laisser quelque chose se préparer et que l’avis de « terminé » atteint l’horloge ou le mobile.

Friteuse sans huile Xiaomi d’une capacité de 3,5 litres. Il a une température réglable entre 40 et 200 ºC, il est programmable et peut être contrôlé depuis le mobile à l’aide de l’application Mijia.

Pour environ 100 euros, ce qui est autour de cette friteuse Xiaomi sans huile, je pense que cela en vaut la peine, surtout si vous voulez commencer à retirer quelques calories des repas.