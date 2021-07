Xiaomi Mi Smart Clock, analyse et avis | La technologie

in

Il y a quelques mois, Xiaomi a organisé un « méga événement » au cours duquel ils ont présenté de nombreux appareils. Certains sont venus en Occident et beaucoup d’autres (en particulier ceux à la maison) sont restés en exclusivité pour la Chine, mais l’un de ceux qui est arrivé est le My Smart Clock.

Xiaomi parle de lui comme d’un “réveil”, mais au final c’est un appareil avec Google Home et avec un écran LCD plus avancé que celui trouvé dans des appareils similaires tels que l’Echo Dot -analyse- ou le Lenovo Smart Clock.

Après avoir passé quelques semaines avec lui au quotidien, Nous vous donnons notre avis sur le Xiaomi Mi Smart Clock dans cette analyse.

Mon écran LCD Smart Clock | Résolution de 800 x 480 pixels Dimensions de l’écran 3,97 “Contrôle tactile | Assistant GoogleConnectivitéBluetooth 5.0 | Wi-Fi 802.11 b/g/nHaut-parleursHaut-parleur 40 mm ou 1,5” Processeur1 Go de RAM et 4 Go de stockageConfidentialitéBouton de désactivation du microphoneMicrophones2PowerMicroUSBndroid 2.0Compatibilité 4.4 ou supérieure | iOS 9.0 ou supérieur Prix Environ 35 euros sur AliExpress

Sections de l’analyse de l’horloge intelligente Xiaomi Mi:

Suivre les canons de beauté de Xiaomi

Commençons par la première chose que nous voyons, qui est la conception, bien que nous ayons vraiment un appareil très basique ici. Bien sûr, qu’il soit basique ne veut pas dire qu’il soit mal pensé, bien au contraire.

Et c’est ça, le Mi Smart Clock est un appareil qui a 100% de l’ADN de Xiaomi, ce qui signifie que vous pourrez le placer n’importe où sans le heurter.

J’aime beaucoup ce style rétro qu’il a malgré le fait que nous regardions une montre avec un écran LCD, ce qui est un net avantage par rapport aux montres intelligentes avec un écran à cristaux liquides. Cela me rappelle les chaises d’oeufs, l’Egg Pod, et la vérité est que j’aime chaque millimètre de l’enceinte.

Il est vrai que les cadres sont un peu larges, mais avec ces bords arrondis des cadres eux-mêmes et de l’écran, la vérité est que c’est quelque chose qui ne vous dérange pas au quotidien.

Le reste est fini en plastique texturé dans lequel les joints des différentes pièces peuvent être vus, ce qui rend le produit un peu moins haut de gamme. Mais bon, on est face à un appareil qui coûte 40 euros dans lequel le budget est pris par l’écran.

En haut nous avons tous les boutons (désactiver le micro, augmenter/baisser le volume) ainsi que deux emplacements pour micros.

Sur le périmètre de la base, nous avons des sorties pour le son et, en plus, un caoutchouc de bonne taille qui permet à la montre de ne pas glisser sur la surface où nous la laissons.

Enfin, au dos, nous avons le logo Xiaomi ‘Mi’ et l’alimentation. Et si, c’est un microUSB qui ne devrait pas être dans cet appareil car je souhaite que ce soit USB-C pour cette raison de l’unification des ports, mais que finalement nous n’allons pas toucher au jour le jour.

Dans la boîte, nous avons un transformateur avec son câble microUSB « coincé », mais dans mon cas, il s’agit d’un câble USB générique connecté à une prise USB sur une multiprise et cela fonctionne parfaitement. Vous pouvez l’utiliser, mais aussi n’importe quel adaptateur d’un ancien mobile sans problème.

Comme je le dis, tant par sa conception que par ses dimensions d’environ 12,5 cm de large, 8 de haut et 6,8 de profondeur, s’adapte n’importe où dans la maison. Et surtout au final, l’écran, peut aussi s’adapter à différents styles.

Le panneau est obsolète, mais le plus utile

Le point principal d’un haut-parleur ou d’un assistant intelligent est évidemment l’assistant. Vous pouvez avoir un design exemplaire et offrir un son presque pas comme les autres, que si vous avez Siri, comme le HomePod, vous serez de peu d’utilité.

Et, bien sûr, le protagoniste ici est Assistant, mais l’écran donne une nouvelle dimension aux participants. C’est quelque chose que nous avons vu avec Amazon Echo Show et avec le Nest avec un écran, car nous pourrons toujours faire « chanter » les informations, mais grâce à l’écran, il y a plus de détails et un meilleur contrôle.

Ici nous avons une dalle LCD avec une résolution qui peut paraître médiocre du fait de ses 800 x 480 pixels, mais on n’en a pas vraiment besoin de plus ni sur ce type d’appareil ni, bien sûr, sur ses 3,97″.

Le contenu a l’air bien et, bien que nous puissions voir des photos et des vidéos, le problème ici n’est pas tant la résolution que le contraste et les angles de vision.

En ce sens, le Mi Smart Clock laisse à désirer, mais étant donné qu’il ne s’agit pas d’un appareil que l’entreprise promeut pour regarder Netflix ou YouTube, comme cela arrive avec d’autres haut-parleurs intelligents avec écran, cela ne me semble pas sérieux .

Ici, le panneau est fait pour ça : pour afficher l’heure, la météo, un carrousel photo de Google Photos si on le veut, l’image d’une caméra de sécurité, le calendrier et rien d’autre.

En plus de pouvoir parler à l’assistant, quelque chose que nous n’allons pas analyser car à ce stade Assistant n’a pas besoin d’une introduction, nous pourrons naviguer et effectuer des actions à travers l’écran.

Le panneau est tactile et le contrôle est comme celui d’une montre intelligente. De gauche à droite, nous avons plusieurs écrans principaux (sommeil, heure, alarmes, musique si quelque chose est allumé et l’heure).

Si nous tirons le cadre supérieur, un menu rapide s’affiche pour définir les alarmes, mettre la routine que nous avons établie, de la musique sur Deezer, Spotify ou YouTube Music et activer la veilleuse aussi longtemps que nous le souhaitons, ainsi que d’activer les lumières et les prises dans la pièce où l’horloge est réglée.

Si nous tirons le cadre inférieur, nous avons le réglage rapide du volume, de la luminosité (il a une luminosité automatique, soit dit en passant), le mode «Ne pas déranger» et les paramètres de l’appareil. Si nous maintenons une longue pression sur l’horloge, nous pouvons configurer les cadrans et modifier à la fois le design, la fonctionnalité et la couleur.

Et, comme je dis, nous pourrons utiliser l’appareil pour diffuser du contenu Chromecast, par exemple une vidéo YouTube, mais l’écran est trop petit pour profiter d’un tel contenu.

Sa sensibilité m’a semblé très bonne, mais dans certaines actions, la réponse est un peu lente, surtout lorsque l’assistant entre en jeu. La Mi Smart Clock passe une seconde ou deux à se demander quoi montrer ou dire et cela a peut-être été corrigé avec un processeur un peu plus puissant.

C’est-à-dire que la navigation est bonne, mais lorsqu’il y a une tâche peu lourde, nous remarquons un retard. Rien pour gâcher l’expérience par contre, mais c’est là.

D’autre part, nous avons un haut-parleur 40mm ou 1.5″.

Ce n’est pas le point fort de l’appareil puisqu’il n’offre pas le meilleur son car il a des fréquences un peu déséquilibrées, mais je pense qu’il a un volume assez élevé pour la taille et pour l’usage qu’on va lui donner, ce qui est de ne pas jouer de musique, se conforme.

L’Assistant Google qui a réussi à déloger mon Nest Mini

J’ai plusieurs enceintes intelligentes à la maison, certaines avec un écran et, comme je l’ai mentionné dans l’analyse de l’Echo Show 10, je les place chez moi en fonction de l’utilité qu’elles auront, je pense, dans chaque pièce.

Dans la pièce principale, j’ai à la fois le Nest Hub, que je teste pour analyse, et un Nest Mini personnel qui est celui que j’avais l’habitude d’utiliser comme haut-parleur. Cependant, je n’écoute pas vraiment beaucoup de musique dans la pièce, donc je ne me soucie pas un peu de la puissance sonore, et c’est là que cette Mi Smart Clock s’est parfaitement intégrée.

Sur ma table de chevet il remplit sa fonction du réveil à une lumière qui augmente progressivement, en passant par l’émission de sons apaisants à la tombée de la nuit ou la lecture de mon journal lorsque je le lui demande le matin.

Il y est très utile, mais il le serait aussi sur n’importe quel bureau classique, dans une cuisine, dans un meuble de couloir. « connecté » à un caméscope externe ou où nous voulons tant que nous ne recherchons pas une grande puissance ou une qualité audio. Et, évidemment, il s’agit toujours d’un nouveau membre de l’écosystème Google Assistant dans une maison connectée, nous pourrons donc contrôler nos appareils IoT.

Cette enceinte intelligente avec écran utilise Google Assistant et vous permet de définir des alarmes, de recevoir des rappels ou de jouer de la musique, en plus d’autres fonctions de l’assistant virtuel Google.

En tant que montre, en tant qu’assistant et En complément d’une maison connectée avec Google Assistant, c’est une option fortement recommandée.