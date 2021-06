Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition se lance pour affronter OnePlus TV 40Y1

Xiaomi a ajouté un nouveau téléviseur Android abordable à son portefeuille. Le Mi TV 4A 40 Horizon Edition est un concurrent direct du OnePlus TV 40Y1 qui a été dévoilé il y a quelques jours à peine.

Le nouveau téléviseur Xiaomi Full HD de 40 pouces présente un design sans lunette avec un cadre en métal entourant l’écran 60 Hz. La firme affirme avoir un ratio écran/corps de 93,7%, le même que le modèle OnePlus.

En termes de logiciel, le Mi TV 4A 40 Horizon Edition fonctionne sur Android 9 prêt à l’emploi. Xiaomi superpose également sa propre interface utilisateur PatchWall pour la personnalisation afin que vous puissiez l’utiliser ou l’interface utilisateur Android TV standard.

Le son sur le Xiaomi Mi TV 4A 40 est géré par des haut-parleurs stéréo de 20W.

La sélection de ports comprend une sortie audio 3,5 mm, un port audio optique, un port AV, un port Ethernet, deux ports USB et trois ports HDMI. Vous bénéficiez également d’une connectivité Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth 4.2 sur le téléviseur.

Sous le capot, vous obtenez le processeur quad-core Amlogic Cortex A53 et le GPU Mali 450 MP3. Ceux-ci sont accompagnés de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage.

Le téléviseur prend également en charge la fonction Mi Quick Wake qui vous permet de reprendre le visionnage de vos émissions en cinq secondes.

Prix ​​et disponibilité de Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition

Le Mi TV 4A 40 Horizon Edition est au prix de Rs 23 999 (~ 329 $). En comparaison, le OnePlus TV 40Y1 avec des spécifications presque identiques coûte un peu moins cher à Rs 21 999 (~ 301 $).

Le nouveau téléviseur Xiaomi sera disponible sur mi.com, Mi Home, Flipkart, Mi Studio et les magasins partenaires à partir du 2 juin.