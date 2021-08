Xiaomi Mi TV 5X sera lancé aux côtés de Mi Smart Band 6, nouvel ordinateur portable Mi Notebook

Xiaomi devrait organiser un événement de lancement en Inde le 26 août. Au cours de cet événement Smarter Living 2022, la société devrait lancer divers produits intelligents. Selon les rapports, ces produits incluent – ​​le Mi Band 6, un nouvel ordinateur portable, un routeur et une caméra de sécurité.

La major technologique chinoise a annoncé aujourd’hui que le Mi TV 5X serait également dévoilé lors dudit événement. La société a également mis en place une fonction de taquinerie de microsite et les points forts du téléviseur, notamment un design sans lunette et le dernier skin PatchWall.

Le microsite indique que le Mi TV 5X sera équipé de micros à champ lointain permettant aux utilisateurs d’obtenir une meilleure réception des commandes vocales et une communication transparente avec l’assistant Google présent sur le téléviseur. De plus, le téléviseur sera livré avec le support Dolby Atmos, un nouveau chipset plus rapide.

Le Mi TV5X devrait être livré avec un panneau QLED et rejoindra le Mi QLED TV qui a été lancé il y a quelque temps. Avec des téléviseurs abordables introduits sous la sous-marque Redmi, le nouveau téléviseur devrait être haut de gamme en termes de prix.

Outre d’autres produits, le Mi Band 6 devrait attirer beaucoup l’attention des fans de la marque ainsi que des consommateurs finaux. Le Mi Back 6 est déjà disponible en Chine et celui qui est actuellement lancé en Inde devrait être similaire à la variante chinoise.

Xiaomi est une marque leader en matière de wearables et le Mi Band fait partie de ses produits les plus vendus grâce à son prix abordable et à sa longue durée de vie de la batterie. Par rapport à son prédécesseur, le Mi Band 6 est livré avec un écran AMOLED de 1,56 pouces et une pléthore d’améliorations.

Il peut suivre 30 types d’entraînement différents, notamment la course en extérieur, la marche rapide, le cyclisme (intérieur et extérieur), la course sur tapis roulant, la natation en piscine, le saut à la corde, l’elliptique, le yoga et le freestyle, entre autres. Le Mi Band 5, à titre de comparaison, ne pouvait en suivre que 11.

Nous aurons plus de détails sur tous les produits à l’approche de l’événement de lancement.

