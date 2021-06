Xiaomi Mi TV 6: premier téléviseur à inclure une double caméra de 48 Mpx et des haut-parleurs spectaculaires de 100 W | La technologie

La nouvelle gamme de téléviseurs intelligents de Xiaomi est bien plus qu’un simple téléviseur.

Le marché de la télévision a progressé à pas de géant au cours de la dernière décennie, des appareils dont le prix est également assez abordable par rapport à il y a quelques années, et qui offrent déjà des technologies qui les rapprochent de plus en plus des ordinateurs, notamment des caméras, Internet et des milliers d’applications, entre autres.

Ce 28 juin, Xiaomi devrait annoncer le nouveau Ma télé 6, votre nouveau téléviseur intelligent premium doté d’une fonctionnalité très particulière, à savoir avec une configuration à double caméra 48MP. Bien qu’il ne soit pas le premier téléviseur à l’intégrer, il se distingue des autres en proposant un module indépendant sous un double système de double capteurs 48 Mpx dans chaque caméra.

Eh bien, la dernière information que nous connaissons grâce à gizmochina, est que sa nouvelle gamme de téléviseurs Mi TV 6 sera livrée avec un puissant haut-parleur de 100 W. C’est la première fois que Xiaomi monte un haut-parleur aussi puissant sur son téléviseur, ce qui le rapproche même d’une chaîne stéréo, permettant de profiter de nos films, séries ou clips avec une grande puissance sonore. Avec cela, l’utilisateur n’aurait plus besoin d’acheter une barre de son externe séparément.

Les téléviseurs intelligents d’aujourd’hui ont de petits haut-parleurs de faible puissance, mais les choses changent maintenant. Xiaomi a trouvé la clé pour inclure des haut-parleurs plus puissants pas besoin d’étendre la taille de l’appareil.

La nouvelle gamme de téléviseurs Mi TV 6 devrait proposer une connexion compatible Wi-Fi 6, une interface HDMI 2.1 et la certification AMD FreeSync Premium. Il disposerait également d’un système de son 4.2.2, et bien évidemment d’une dalle 4K QLED compatible Dolby Vision IQ pour toujours nous offrir les meilleures images.

L’appareil sera lancé dans un premier temps sur le territoire chinois cet été, pour ensuite atteindre l’Occident comme cela s’est produit récemment avec d’autres téléviseurs intelligents de la marque.