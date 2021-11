Xiaomi Mi TV Box S, ajoutez Android et Chromecast à n’importe quel écran, pour seulement 44 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Convertissez n’importe quel vieux téléviseur ou écran « idiot » en un téléviseur Android sur lequel vous pouvez installer des milliers d’applications et regarder Netflix, Disney +, etc., avec une résolution 4K.

Chromecast a révolutionné le streaming sur n’importe quel écran, mais avec l’appareil Xiaomi Mi TV Box S Vous pouvez aller encore plus loin, car en plus de Chromecast, il intègre également Android et ses milliers d’applications associées.

Emporter le lecteur Xiaomi Mi TV Box S avec une remise de 50%. Il ne coûte que 44,28 euros sur AliExpress Plaza, avec expédition depuis l’Espagne, il arrivera donc sous 1 à 3 jours.

Vous n’avez qu’à le connecter à n’importe quel téléviseur ou moniteur via HDMI, pour en faire un puissant Android TV avec Chromecast.

La Mi Box S est livrée avec Android 8.1, est facile à utiliser, permet les recherches vocales et dispose de Chromecast pour offrir du contenu multimédia sur votre téléviseur pour toute la famille.

Se connecte à Internet via WiFi pour diffuser sur votre écran Netflix, Disney +, Amazon Prime et bien d’autres, en résolution 4K avec jusqu’à 60 ips.

Il lit également des vidéos, de la musique et d’autres contenus de un disque dur local ou une clé USB connectable par USB. Et il décode l’audio surround compatible avec Dolby et DTS.

Vous pouvez également envoyer du contenu depuis votre mobile ou votre ordinateur vers la télévision, en utilisant le streaming.

Mais c’est aussi un appareil avec Android 8.1 équipé d’un processeur à 4 cœurs, d’un GPU à 5 cœurs, de 2 Go de RAM et de 8 Go de stockage.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Tu peux installer des milliers de jeux, d’applications et d’autres contenus, et profitez sur grand écran avec une manette connectable via Bluetooth, une souris ou un clavier via USB, etc.

Il comprend également un navigateur Web, des réseaux sociaux, des messages et bien plus encore. Fondamentalement, toutes les applications compatibles avec Android 8.1.

La télécommande vous permet de tout contrôler confortablement depuis le même endroit. En outre intègre l’assistant Google et un micro, donc vous pouvez utiliser votre voix pour mettre une série, et demandez des choses comme la météo ou les nouvelles du jour.

Emporter le lecteur Xiaomi Mi TV Box S avec une remise de 50%. Il ne coûte que 44,28 euros sur AliExpress Plaza, avec expédition depuis l’Espagne, il arrivera donc sous 1 à 3 jours.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.