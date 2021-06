Xiaomi Mi TV P1 débarque en Espagne, la nouvelle série de téléviseurs intelligents arrive avec une remise allant jusqu’à 100 euros | La technologie

Xiaomi présente en Espagne sa nouvelle série de téléviseurs intelligents entre 32 et 55 pouces, qui seront en vente au lancement dans les prochaines semaines.

La société a lancé sa dernière gamme de téléviseurs intelligents sur le marché espagnol, le Mi TV P1. Jusqu’à quatre tailles différentes de téléviseurs qui prétendent être le centre de divertissement de toute la maison, pour eux, ils sont livrés avec le système Android TV.

Les utilisateurs peuvent choisir entre 32, 43, 50 et 55 pouces du même design qui a des bords minces pour donner plus d’importance à l’écran. Xiaomi dispose d’un panneau LED 60 Hz et d’un Champ de vision de 178 degrés, et être capable de voir l’image claire de n’importe quel angle dans la pièce.

Ces téléviseurs, que nous testons déjà chez Computer Hoy pour proposer prochainement une analyse complète, intègrent la qualité d’image HDR 10+ avec Résolution 4K pour des images avec une grande variété de couleurs et de tons qui donnent à l’image plus de réalisme. Ils offrent également la compatibilité Dolby Vision.

My TV P1 32” My TV P1 43” My TV P1 50” My TV P1 55” Dimensions 733 x 180 x 490 mm 962,2 x 205,2 x 624,6 mm 1117,2 x 276,8 x 710,6 mm1243 , 9 x 782,2 x 285,3 mm Affichage 1366 x 768, HD3840 x 2160, 4K UHD, HDR10, Dolby Vision, MEMC 3840 x 2160, 4K UHD, HDR10, Dolby Vision, MEMC 3840 x 2160, 4K UHD, HDR10, Dolby Vision, MEMC Audio2 x 5W Tweeter x 2 + Woofers x 2 Dolby Audio et DTS-HD2 x Tweeter 10W x 2 + Woofers x 2 Dolby Audio et DTS-HD2 x Tweeter 10W x 2 + Woofers x 2 Dolby Audio et DTS-HD2 x Tweeter 10W x 2 + Woofers x 2 Dolby Audio et DTS-HD Système d’exploitation Android 9 Android 10 Android 10 Android 10 Mémoire 1,5 Go + 8 Go 2 Go + 16 Go 2 Go + 16 Go 2 Go + 16 Go Connectivité Bluetooth 5.0 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi Bluetooth 5.0 2.4GHz / 5GHz Wi-Fi Bluetooth 5.0 2.4 GHz / 5 GHz Wi-Fi 5.0 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi Wi-Fi Bluetooth 5.0 2,4 GHz / 5 GHz Wi-Fi HDMI ARC ports x 1 ; HDMI x 2 USB 2.0 x 2HDMI eARC 2.1 x 1 ; HDMI 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 Commutateur de mise en sourdine du micro HDMI eARC 2.1 x 1 ; HDMI 2.0 x 2 USB 2.0 x 2 Commutateur de mise en sourdine du micro HDMI eARC 2.1 x 1 ; Commutateur de coupure du micro HDMI 2.0 x 2 USB 2.0 x 2

Cette qualité se retrouve dans tous les contenus en streaming déjà compatibles HDR10+ et Dolby Vision sur les différentes plateformes de streaming. Des applications populaires telles que Netflix, Prime Video et YouTube sont préinstallées sur Android TV, où des jeux vidéo et d’autres applications peuvent également être téléchargés.

Ces modèles sont destinés à être le centre du divertissement, avec eux, vous pouvez connecter du contenu à partir de téléphones mobiles ou de tablettes avec Chromecast ou Miracast. Ils comprennent également un microphone intégré pour donner des ordres depuis le canapé à Assistant Google en mode mains libres. Il est également compatible avec Amazon Alexa au cas où c’est l’assistant que vous utilisez à la maison.

Cette nouvelle série de téléviseurs est en vente à partir d’aujourd’hui chez les principaux distributeurs en Espagne. A l’occasion du lancement chaque modèle bénéficie d’une remise jusqu’au 20 juin. Les Mi Tv P1 55″, 50″, 43″ et 32″ sont disponibles 549 €, 499 €, 399 € et 229 €, respectivement.

Avec cela, ils peuvent être achetés sur le site Web de Xiaomi, Amazon, FNAC, MediaMarkt et PcComponentes. Après cette offre, son prix officiel passera à 649 €, 599 €, 449 € et 289 €, pour faciliter la visualisation de la remise sur chaque taille de ces premiers jours de soldes.