Xiaomi Mi TV Stick pour 31,19€

Todo gracias a une promoción que ha lanzado eBay y que te permitirá disfrutar de un gran descuento al comprar el Xiaomi Mi TV Stick par menos de 32 euros. Eso si, estamos ante une promoción que estará disponible por tiempo limitado, y viendo la rebaja en el precio que tiene este reproducteur multimédia, las unidades disponibles van a volar en tiempo record. Pas de dejes escapar esta ganga !

Cómo aprovechar el cupón de eBay

Como podrás comprobar más adelante, le prix officiel du Xiaomi Mi TV Stick à 38,99 euros. Pero con la rebaja del precio del 20%, vas a poder comprar este reproductor por seul 31,19 euros. Una cifra de verdadero escándalo para un producto de estas características. Para aprovechar esta promoción, lo único que debes hacer es añadir el cupón «XIAOMI20OFF» sin las comillas a la hora de realizar el pago y, de forma automática, podrás disfrutar de ese descuento para llevarte el Mi TV Stick más barato que nunca.

Ya te hemos dicho que hay unidades limitadas, y en el momento en el que escribimos este artículo ya se han vendido 960 unidades, por lo que date prisa antes de que la oferta se agote porque es un chollazo. Pas de lo tienes claro ? Viendo las caractéristiques du Mi TV Stick, te quedará claro que su compra es un acierto seguro.

Un reproducteur multimédia avec Chromecast integrado

Para empezar, este reproducteur multimédia de Xiaomi présume de unas dimensions muy comedidas, por lo que es un producto perfecto para llevarte de viaje. Plus, teniendo en cuenta su capacidad para convertir cualquier televisor o pantalla en una flamante Smart TV. Le motif ? États-Unis Android TV como sistema operativo. Gracias a ello si vas a pasar tus vacaciones en un hotel, que sepas que solo tendrás que conectar el dongle a una entrada HDMI para seguir disfrutando de tus series y películas preferidas en Amazon Prime Video o Netflix, por poner algún ejemplo.

Además, vas a Poder aprovechar los 8 GB de memoria interna con los que cuenta ise dispositivo para instalar to do tipo de juegos y aplicaciones available in el ecosistema de Google para televisores. Y teniendo en cuenta que le Xiaomi Mi TV Stick fonctionne avec Android TV 9.0, no tendrás absolutamente ningún problema de compatibilidad con las aplicaciones más recientes.

Por si no fuera suficiente motivo para comprar este chollo, destacar que cuenta con un Chromecast integrado. Gracias a esta característica, podrás duplicar la pantalla de tu teléfono de la forma más cómoda para ver cualquier contenido en el televisor. Sin duda, una función realmente útil, ya que te permitirá disfrutar de cualquier juego que tengas instalado en una pantalla más grande, o enseñar a tu familia y seres queridos los vídeos que has grabado durante las vacaciones. Llévate esta ganga antes de que se agote !