Xiaomi mise également sur des lunettes intelligentes et affiche un design de seulement 51 grammes avec un écran MicroLED | La technologie

Xiaomi va également entrer dans le secteur des lunettes intelligentes et a avancé certaines fonctionnalités de son projet.

Ces derniers temps, nous avons publié des informations sur le projet Facebook de développement de lunettes intelligentes en collaboration avec Ray-Ban. Malgré les doutes que cette technologie peut soulever pour le moment, il semble de plus en plus probable que nous ajouterons bientôt ces appareils à nos vies et Xiaomi ne veut pas être laissé pour compte.

Rappelons qu’en plus de Facebook, Apple travaille également sur différents modèles de lunettes connectées. Il existe différents géants technologiques qui estiment qu’il peut y avoir une entreprise importante dans ce domaine. Dans le cas de Xiaomi, nous ne savons pas exactement où ils se trouvent, mais ont commencé à partager des informations à ce sujet.

Xiaomi a montré un concept de lunettes intelligentes et se démarquer au premier abord par un chiffre : 51 grammes. Comme ils l’ont partagé, cet aspect éviterait la gêne occasionnée par les lunettes et casques de réalité augmentée vus jusqu’à présent en termes de poids.

Les lunettes de Xiaomi auraient un écran MicroLED en raison de “la densité de pixels plus élevée et une durée de vie utile plus longue, tout en ayant une structure plus simple”, soulignent-ils dans The Verge. De plus, l’écran ressemblerait à “la taille d’un grain de riz” mesurant 2,4 mm x 2,02 mm et ayant une luminosité maximale de 2 millions de nits.

La luminosité est la clé lorsqu’il s’agit d’utiliser les lunettes dans des espaces ouverts, surtout quand il fait beau. Comme avec les téléphones portables ou les montres intelligentes, avec une faible luminosité, il est très difficile de lire les écrans et dans les lunettes, cela est amélioré.

Concernant les informations techniques qui ont été partagées concernant cet appareil, on sait qu’il disposera d’un processeur quad-core ARM, WiFi, Bluetooth et appareil photo 5 Mpx. C’est quelque chose d’assez frappant si nous l’ajoutons à la batterie que vous devrez mettre en œuvre. N’oubliez pas que son poids est réduit à 51 grammes, comme nous l’avons commenté.

Peu de choses ont été partagées à part le fait qu’il aura un système d’exploitation Android. Concernant les dates de sortie ou le prix, tout commentaire a été évité et il y a beaucoup de doutes quant à savoir si nous verrons ces lunettes intelligentes dans un proche avenir. Même ainsi, il est certain que Facebook ou Apple ont observé avec une certaine inquiétude que Xiaomi rejoint cette compétition.