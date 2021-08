Xiaomi Mix 4 est un produit phare d’Android qui ne ressemble à rien d’autre sur le marché

Il y a une raison pour laquelle Xiaomi a profité des problèmes de Huawei avec le gouvernement américain pour capturer une grande partie du marché. Le fabricant chinois de smartphones a fait face à de nombreuses critiques au fil des ans pour avoir copié Apple. Mais Xiaomi a également pris ses propres risques, en lançant une technologie que ses concurrents ne peuvent égaler. L’entreprise avait également des prix très compétitifs et des appareils connectés pour rendre son écosystème mobile encore plus attrayant. Le smartphone Mix 4 que Xiaomi a dévoilé cette semaine en est la dernière preuve. Le nouvel appareil ne ressemble à rien d’autre sur le marché, avec des avancées technologiques que l’on ne trouve pas sur les autres produits phares d’Android.

Meilleure offre du jour Une remise folle de 70 $ réduit les AirPods 2 avec chargement sans fil au meilleur prix d’Amazon de 2021! Prix : Était 199 $, maintenant 128,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Xiaomi a dévoilé le nouveau téléphone à un moment assez intéressant. Le Mix 4 a été officialisé un jour avant l’événement de lancement du Z Fold 3 de Samsung. Le Mix 4 présente plusieurs nouvelles fonctionnalités intéressantes, notamment une caméra sous-écran.

Les spécifications de Xiaomi Mix 4 sont hors de ce monde

Sur le papier, les spécifications du Mix 4 semblent familières. Mais le Mix 4 ne ressemble en rien aux autres androïdes haut de gamme. C’est le premier téléphone au monde à intégrer le nouveau processeur Snapdragon 888+, qui est plus rapide que le Snapdragon 888 standard que nous verrons sur de nombreux appareils Android en 2021.

Le combiné dispose de 8 Go ou 12 Go de RAM LDDR5, jusqu’à 512 Go de stockage UFS 3.1 et une prise en charge 5G. Le Mix 4 présente également la «technologie UWB unique» de Xiaomi, qui améliorera la façon dont le téléphone interagit avec d’autres appareils connectés à Internet. Le Mix 4 dispose de 19 antennes et prend en charge 42 bandes pour offrir cette expérience UWB supposée supérieure.

Xiaomi Mix 4: La nouvelle caméra selfie CUP. Source de l’image : Xiaomi

La magie de la caméra sous écran

Nous attendions depuis quelques années que Xiaomi lance son premier téléphone avec une caméra sous-écran. L’écran 120 Hz de 6,67 pouces du Mix 4 a ce qu’on appelle un CUP, qui signifie Camera Under Panel. Xiaomi a utilisé des pixels en micro-diamant, un réseau de circuits repensé et des circuits de sous-pixel transparents pour fournir la caméra CUP. Le Mix 4 est censé offrir un écran sans couture, grâce à tout ça. Vous ne verrez pas où se trouve la caméra. Et Xiaomi dit que le logiciel garantit que les photos et vidéos capturées avec la caméra selfie CUP « conservent les vraies couleurs et détails ».

La caméra principale est également un spectacle à voir. Le téléphone est doté d’un appareil photo principal de 108 mégapixels avec des Super Pixels 4-en-1 de 1,6 μm. Un appareil photo ultra grand angle de 13 mégapixels contient un objectif optique de forme libre qui réduit la distorsion grand angle. Pour couronner le tout, une caméra périscope de 8 mégapixels prend en charge le zoom optique 5x et le zoom numérique 50x.

Xiaomi Mix 4: La caméra principale. Source de l’image : Xiaomi

Le graphène

La batterie de 4 500 mAh prend en charge la charge filaire de 120 W et la charge sans fil de 50 W. Le Mix 4 atteindra une charge complète en 15 minutes ou 28 minutes, respectivement. La batterie comporte des anodes en graphène, qui sont 1 000 fois plus conductrices que les anodes en noir de carbone. Xiaomi dit également que le Mix 4 est livré avec une charge intelligente et rapide qui “aide à réguler la température et la vitesse de charge pour différents scénarios, ainsi qu’à augmenter les cycles de charge de la batterie jusqu’à 25%”.

Le Mix 4 utilise du graphène ailleurs à des fins de gestion de la chaleur. Le matériau fait partie de la structure de dissipation thermique qui a une surface combinée de 11 588 mm carrés.

Xiaomi Mix 4: Système de dissipation de chaleur. Source de l’image : Xiaomi

Les nouvelles fonctionnalités Android

Le Mix 4 de Xiaomi prendra en charge la traduction AI au niveau du système qui fonctionnera sur le texte, les photos et l’audio. Le service traduira et transcrira également l’audio, selon la société. La fonction de verrouillage de la carte SIM peut empêcher quelqu’un de réutiliser un Mix 4 volé. L’utilisateur devra saisir le mot de passe correct lors du changement de carte SIM.

Mix 4 prix et date de sortie

Le Xiaomi Mix 4 est disponible en trois couleurs : Ceramic Black, Ceramic White et Ceramic Grey. Ce sont toutes des pâtes céramiques cuites à 1 400 °C. Corning Gorilla Glass Victus protège l’écran, quant à lui.

Xiaomi Mix 4: Conception avant et arrière. Source de l’image : Xiaomi

En ce qui concerne les configurations, Xiaomi vendra divers modèles Mix 4 le 16 août, comme suit :

8 Go/128 Go : 4 999 yuans (771 $) 8 Go/256 Go : 5 299 yuans (817 $) 12 Go/256 Go : 5 799 yuans (894 $) 12 Go/512 Go : 6 299 yuans (971 $)

La structure de prix du Mix 4 est également hors de ce monde. Cependant, on ne sait pas si ou quand le Mix 4 sera disponible sur les marchés internationaux. Xiaomi n’a indiqué que la date de sortie du téléphone pour la Chine dans son annonce.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix : 25 $, maintenant seulement 5 $ chacun Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission