Xiaomi MIX 4: spécifications, design et tout ce que nous savons avant son lancement | La technologie

Le nouveau produit phare de la société chinoise est sur le point d’être lancé et les fuites nous permettent déjà de savoir quels composants il emportera et quelle sera sa conception. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Il y a quelques jours, nous vous avons présenté ce que l’on savait jusqu’à présent sur le nouveau Xiaomi Mi MIX 4, un téléphone tant attendu pour son caractère innovant au sein de la marque.

Bien qu’on ne sache pas grand-chose, la caméra frontale sous l’écran et la flexibilité de l’écran ont sauté comme des possibilités d’un design qui ne voulait laisser personne indifférent.

Maintenant, une semaine plus tard et un jour après sa présentation en Chine, nous savons déjà quelles seront les caractéristiques de ce haut de gamme Xiaomi, la première de ce second semestre 2021 et avec lesquelles la société espère triompher lors de ce prochain Noël.

Xiaomi Mi MIX 4Screen6.67 “OLED | 1080 x 2400 Full HD + | 120 Hz | Processeur 10 bitsSnapdragon 888 + RAM et mémoire interne12 Go LPDDDR5 | 1 To UFS 3.1Batterie4,500 mAh | Charge rapide 120W | Charge sans fil 50WCaméra frontale20 Mpx sous l’écran Caméra arrière principale 108 Mpx | Ultra grand angle 13 Mpx | Objectif télémacro liquide 8 Mpx avec zoom optique 5x Dimensions et poids 162,65 x 75,35 x 8,02 mm et 225 grammes

Comme on peut le voir, le nouveau smartphone de l’entreprise veut se démarquer dans le haut de gamme avec des fonctionnalités premium, telles que le cas du processeur plus puissant de Qualcomm ou de l’écran OLED 120 Hz de soude.

Si nous ajoutons le 12 Go de RAM et 1 To de stockage alimentés par UFS 3.1, le téléphone promet d’être l’un des plus rapides du marché.

A cause des fuites, la caméra sous-écran serait confirmée, puisqu’il est précisé à nouveau que ce sera le cas et que le capteur sera de 20 Mpx, ce qui est pas mal pour un avant, et au dos on voit quasiment le même module photographique que celui du Mi 11 Ultra.

Le système d’exploitation sera Android 11 à la maison, avec sa couche de personnalisation MIUI, et nous soulignons que malgré la taille le terminal ne sera pas trop lourd, puisque ne dépasse pas 230 grammes.

Quant au prix on ne sait rienBien qu’il soit prévu qu’il avoisine les 1 000 euros en Europe, un prix déjà courant au sein de l’entreprise avec ses flagships. Heureusement, sa présentation aura lieu demain, le 10 août, il ne nous reste donc plus grand-chose pour connaître toute la vérité.