Xiaomi MIX 5 pourrait être le premier mobile avec une charge rapide à 200 W | La technologie

La charge ultra-rapide à 200 W pourrait arriver sur le marché l’année prochaine grâce à Xiaomi avec le MIX 5.

Il y a quelques jours, le prochain mobile Xiaomi a été officialisé, qui arrivera prêt à marquer une époque grâce à une nouveauté. Xiaomi MIX 4 cachera la caméra sous l’écran et se lancera avec un processeur Qualcomm Snapdragon 888 Plus, entre autres fonctionnalités. Mais quand nous apprenons encore à connaître cet appareil, la prochaine version fait déjà parler d’elle.

Parmi les fonctionnalités auxquelles on accorde plus d’attention figurent les caméras, mais aussi les batteries et Xiaomi rapporte depuis longtemps les chemins qu’ils ont décidé de prendre. En mai de cette année, ils ont montré comment fonctionnait la charge rapide HyperCharge, capable de laisser une batterie de 4 000 mAh à 100% en seulement 8 minutes.

Cette technologie Charge filaire 200 W et sans fil 120 W, bien qu’on ne sache pas dans quelle mesure il est avancé. Mais ces derniers jours, il a été dit que pourrait arriver dans les magasins en juin 2022.

Tel que publié dans Gizmochina, un nouveau rapport détaille que la charge rapide de 200 W entrera en production au milieu de l’année prochaine et quel sera le premier mobile qui mettra en œuvre cette puissance: Xiaomi Mi MIX 5. Bien qu’il y ait un changement par rapport au Xiaomi HyperCharge que nous avons vu.

Si les informations affichées par le fabricant fonctionnent avec une charge sans fil à 120 W, il semble que ce soit dans un état moins avancé que le câble et il est possible qu’en 2022 il soit limité à 50 W.

Le lancement de Xiaomi MIX 4 a montré que Cette gamme de mobiles sera clé dans l’entreprise afin de mettre en œuvre des technologies innovantes comme la caméra selfie sous l’écran. La recharge rapide à 200 W sera-t-elle la grande nouveauté du MIX 5 ? Nous parlons de Xiaomi, nous ne pouvons donc pas exclure que cela se produise.