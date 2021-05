Xiaomi ne participera pas non plus en personne au MWC 2021 | La technologie

L’édition du Mobile World Congress en 2021 sera également marquée par des absences, à la liste des entreprises qui n’y assisteront pas en personne, Xiaomi vient d’annoncer qu’elle tiendra son événement en ligne.

Le Mobile World Congress de Barcelone se rapproche chaque jour, à mesure que les jours avancent, de plus en plus d’entreprises mettent les freins et annoncent leur retrait de l’événement en personne. Ces dernières semaines, nous avons vu des annonces de Qualcomm, Intel, Google, IBM, Nokia, Sony, Lenovo et Samsung.

Xiaomi rejoint désormais la liste des victimes, qui vient d’annoncer dans un communiqué qu’elle ne participera pas en personne au plus grand événement de téléphonie en Europe. L’annonce n’est pas une surprise pour la presse, mais c’est pour les organisateurs de l’événement qui finalisent le nouveau format depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie.

Xiaomi a indiqué que sa décision était motivée par la sécurité de ses employés, clients, partenaires et des médias.

Dans le but d’assurer la santé et la sécurité de tous ses employés, clients, partenaires et médias, Xiaomi a décidé de ne participer que de manière virtuelle au MWC 2021. Malgré la situation très compliquée dans laquelle nous vivons, l’entreprise continuera renforcer sa présence et collaborer activement avec l’ensemble du secteur pour soutenir la communauté technologique mondiale.

La vérité est que la présence est en arrière-plan, car même les organisateurs de l’événement ont décidé de mettre les billets en vente au grand public et à un prix jamais vu auparavant. Quiconque souhaite accéder à l’événement peut acheter un billet au prix de 21 euros. Ce prix est loin des 1000 euros qu’il coûtait dans les éditions précédentes à des utilisateurs n’appartenant pas à la presse.

L’édition 2021 du MWC est peut-être la plus décaféinée, le retrait des grandes entreprises a un effet d’entraînement et il est fort possible que de nombreuses autres entreprises se joignent et disent au revoir à la présence. Tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre de voir comment la situation évoluera d’ici le 28 juin.