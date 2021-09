Xiaomi Pad 5 vs iPad (2021) : quel est le meilleur et en quoi diffèrent-ils ? | La technologie

in

Les nouvelles tablettes de Xiaomi et Apple tentent de se concurrencer, mais quelle est la meilleure pour vous, Xiaomi Pad 5 ou iPad à partir de 2021 ?

Bien que Xiaomi Pad 5 soit arrivé pour la première fois sur le marché chinois il y a quelques semaines, Xiaomi a récemment présenté sa nouvelle tablette en Espagne avec toute l’envie de manger le marché des tablettes Android.

De plus, dans la même semaine, Apple a présenté par surprise la mise à jour de son iPad le plus populaire, l’iPad de 10,2 pouces avec des améliorations à l’intérieur, puisqu’il conserve le même design.

Bien qu’il s’agisse de tablettes très différentes, elles essaient de rivaliser au même endroit, les tablettes bon marché de meilleure qualité et également compatibles avec des accessoires aussi importants que les stylos numériques et les couvertures de clavier.

Quelle tablette est la meilleure et quelles sont ses principales différences ? Vaut-il plus la peine de payer pour un iPad que pour une tablette Android comme Xiaomi ? Quels accessoires pouvez-vous ajouter ? Ces questions et d’autres, nous y répondons dès maintenant.

Différences de prix : Xiaomi Pad 5 à partir de 399 €, iPad à partir de 379 €

Obtenez un Xiaomi Pad 5 pour 299 € au lancement

La tablette Xiaomi frappe fort le marché espagnol. Pendant les jours de son lancement, il ne coûtera que 299 euros, plus précisément les 23 et 24 septembre. Le prix officiel après ces dates sera 399,99 euros avec 128 Go de stockage.

En attendant, l’iPad d’Apple démarre à 379 euros avec une capacité de 64 Go. Un changement en sa faveur puisque la version précédente commençait à 256 Go.

Bien entendu, le nouvel iPad de base d’Apple n’a pas une capacité intermédiaire de 128 Go, il passe directement à 256 Go et coûtera 549 euros.

Des processeurs puissants, mais pas le “haut de gamme”

Apple a toujours tendance à introduire les processeurs les plus puissants qu’il conçoit et développe dans ses derniers iPhones et iPad Pro, bien qu’ils utilisent désormais le même processeur qu’ils utilisent dans leurs Mac, la puce M1.

Dans cet iPad de 10,2 pouces, ils utilisent le processeur A13 Bionic, le même processeur utilisé par l’iPhone 11, lancé en 2019. Apple fait toujours la même chose avec cet iPad d’entrée, en réutilisant un processeur d’il y a deux générations qui fonctionne bien et est plus que suffisant pour déplacer iPadOS pendant des années.

En revanche, Xiaomi ne développe pas ses propres processeurs (pour l’instant), mais utilise ceux d’entreprises comme Qualcomm ou MediaTek. Dans ce cas Xiaomi Pad 5 utilise un Qualcomm Snapdragon 860, un processeur annoncé ce même 2021 et utilisé par des téléphones comme le Poco X3 Pro.

Parce qu’Android et iPad OS sont si différents et se comportent si différemment avec ces processeurs, il est difficile de dire lequel est meilleur que l’autre.

Traditionnellement, les processeurs Apple fonctionnent beaucoup mieux car ils peuvent optimiser leur logiciel en l’ayant dans la même maison et avec ce nouvel iPad, vous ne pouvez vous attendre à d’excellentes performances que pendant plusieurs années.

Écrans 10.2″ et 11″, mais très différents

L’un des changements les plus importants attendus pour les nouveaux iPad est le changement de conception qui, au moins cette année, n’est finalement arrivé qu’à l’iPad mini avec un design de bord plus fin, plus proche de l’iPad Pro et de l’iPad Air.

Cela signifie que l’iPad renouvelé à partir de 2021 conserve le même design avec des bords plus épais, en particulier en haut et en bas, là où se trouve le bouton Touch ID. L’écran est de 10,2 pouces, mais dans une taille physique plus grande.

En échange, Xiaomi Pad 5 a un écran de 11 pouces, mais avec des bordures beaucoup plus petites et aussi en format panoramique au lieu du 4:3 de l’iPad.

La résolution d’écran de l’iPad est de 2 160 x 1 620 pixels, tandis que celle du Xiaomi Pad 5 est de 2 560 x 1 600 pixels.

Si vous aimez regarder des films et jouer à des jeux sur votre tablette, le format et la résolution de la tablette Xiaomi sont sans aucun doute une meilleure option. Alors que le format et la taille de l’iPad sont meilleurs pour surfer sur Internet, lire ou utiliser les réseaux sociaux.

Android ou iPad OS ?

Le système d’exploitation fait la différence. Alors que Xiaomi utilise Android avec une couche de personnalisation MIUI comme ses mobiles, Apple utilise son propre système d’exploitation iPad OS.

C’est à ce moment-là que nous touchons un terrain marécageux, car même si les deux systèmes d’exploitation sont bons, les applications d’Apple et le même système d’exploitation ont traditionnellement tendance à mieux fonctionner à long terme.

Ce n’est pas que les applications Android ou Android lui-même soient mauvais, mais ont un pourcentage beaucoup plus faible d’applications optimisées pour les tablettes et cela est très facile à voir avec les réseaux sociaux les plus populaires comme Twitter, Instagram ou Facebook.

Bien entendu, Android offre bien plus de possibilités de personnalisation ou de chargement d’applications à partir de sources autres que Google Play.

Claviers, crayons et transformez-les en ordinateurs portables

Les accessoires sont un élément important lors du choix d’une tablette et dans ce cas, ils ne sont pas loin derrière. Laissant de côté les étuis que l’iPad et le Xiaomi Pad 5 ont officiellement, il y a beaucoup plus.

Xiaomi Pad 5 comprend un crayon avec lequel dessiner, écrire ou manipuler Android en toute simplicité. Mais bien qu’un clavier/étui officiel soit disponible en Chine, il semble que cet accessoire ne sera pas vu en Europe.

Au lieu de cela, Apple propose des accessoires officiels tels que Apple Pencil et Smart Keyboard, mais oui, ce sont des accessoires qui doivent être payés séparément et les prix sont assez élevés. Apple Pencil coûte 92 euros en solde et Smart Keyboard coûte 174 euros, également en solde.

La bonne nouvelle est qu’il existe à la fois des stylos numériques et des claviers/étuis d’autres marques qui sont entièrement compatibles avec ces tablettes.

Les deux tablettes prennent en charge les claviers et les souris Bluetooth, ce qui est important si vous souhaitez les utiliser comme ordinateur portable, quelque chose de très courant aujourd’hui car ils sont suffisamment puissants pour fonctionner avec eux.

