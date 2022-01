Xiaomi Pad 5 vs realme Pad, en quoi sont-ils différents et lequel est le meilleur ? | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les deux tablettes Android bon marché qui cassent le marché face à face afin que vous puissiez décider laquelle est la meilleure.

sont devenus en quelques mois sur les reines des tablettes Android. La nouvelle tablette Xiaomi et celle de realme sont passées de nulle part pour être les plus désirées grâce à leurs caractéristiques techniques, mais aussi à leur prix.

Xiaomi Pad 5 a réussi à devenir l’une des tablettes Android les plus intéressantes en raison de ses caractéristiques, tandis que Realme Pad Il le fait pour le prix. Mais lequel est le meilleur ?

Nous voulons comparer ce Xiaomi Pad 5 et realme Pad car vous en cherchez sûrement un à acheter et ces deux options sont que vous avez en tête. Et bien qu’il existe des différences évidentes dans leurs spécifications sur papier, avec cet article, nous voulons expliquer pourquoi vous devriez choisir l’un ou l’autre.

Les différences de spécifications et de prix suffisent à semer la confusion et à envisager un modèle qui n’est peut-être pas le plus réussi pour vous. Commençons par résoudre les doutes, mais n’oubliez pas que vous pouvez lire la critique du Xiaomi Pad 5.

CaractéristiquesXiaomi Mi Pad 5realme PadÉcran LCD 11 pouces | Résolution QHD + 2560 x 1600 pixels | 120 Hz | 275 ppp | HDR10 et Dolby Vision | Luminosité 500 nits ACL 10,4 pouces | Résolution 2000 x 1200 pixelsProcesseurQualcomm Snapdragon 860MediaTek Helio G80Mémoire RAM6 Go LPDDR53/4/6 GoStockage128 Go32/64/128 GoCaméras arrière13 Mpx8 MpxCaméras avant8 Mpx8MpxBatterie8 720 mAh | 33 W de charge | Chargeur 22,5 W dans la boîte 7.100 mAh | Chargement 18 Connectivité WWiFi 6 | 4G | Bluetooth 5.1 | GPS | USB Type CWiFi 5 | Bluetooth 5.0 | 4GExtras Étui clavier aimanté | StyletNonDimensions 6,85 mm d’épaisseur246,1 x 155,9 x 6,9 mmPoids511 grammes440 grammesSystème d’exploitationAndroid 11 + MIUIAndroid 11 + realme UI pour Pad

La différence de prix est importante, mais pas ce que vous pensez

Tablette Android 11 pouces avec résolution 2K. Processeur Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

En ce moment, vous pouvez vous procurer un Xiaomi Pad 5 pour 390 euros avec 128 Go de stockage et 6 Go de RAM. Un realme Pad coûte désormais 193 euros dans sa version de 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage.

La différence de prix vous raconte déjà une histoire, celle-là est plus chère que l’autre, mais pour des raisons impérieuses. Mais c’est que ces presque 200 euros de différence Ils peuvent être déterminants dans le choix d’une tablette.

Mais les différences sont importantes, à tel point que dépenser un peu plus sera plus intéressant sur le long terme.

Écrans de la même taille, mais très différents

Tablette 10,4 pouces avec haut-parleurs Dolby Atmos, 64 ou 128 Go de stockage et puissance pour la lire, la parcourir ou l'utiliser pour produire du contenu.

Les spécifications techniques nous disent que realme Pad a un Écran de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels. Alors que Xiaomi Pad 5 a un écran 11 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels.

La réalité est que la taille et la résolution sont pratiquement identiques et la grande majorité ne remarquera pas le changement. Ils utilisent même la même technologie d’écran LCD.

Mais s’il y a un détail qui fait la différence, c’est bien le soda. Xiaomi Pad 5 a un rafraîchissement de 120 Hz, ce qui rend les animations plus rapides, un détail qui fait vraiment la différence et que vous remarquerez, car vous ne voudrez plus revenir sur d’autres écrans.

Snapdragon vs Helio: en termes de processeurs, il y a un gagnant clair

L’une des différences de ces tablettes est le type de processeur que leurs fabricants ont choisi. Xiaomi a opté pour le Qualcomm Snapdragon 860, un processeur milieu de gamme qui fonctionne plutôt bien et qui a été mis à l’épreuve dans de nombreux mobiles.

realme a opté pour un processeur MediaTek Helio G80 ce qui est moins cher que les options de Qualcomm.

Ce sont tous deux des processeurs octa-core, mais fabriqués avec des processus différents. Alors que l’Helio G80 utilise le processus 12 nm, Qualcomm utilise le processus 7 nm.

Pas de surprise, le processeur de Qualcomm est bien meilleur sur les deux fonctionnalités qui comptent le plus : les performances CPU et GPU. Il a également un avantage dans la durée de vie de la batterie.

En utilisant l’application de référence standard sur le marché, les fonctionnalités AnTuTu 9, Snapdragon 860 un score de 550 528, tandis que Helio G80 atteint 222 321 points.

Plus il y a de stockage, mieux c’est, mais les deux acceptent les cartes microSD

Xiaomi a pris la décision de choisir un stockage de 128 Go pour votre Xiaomi Pad 5. Et bien qu’il puisse être augmenté avec une carte microSD, il n’existe pas d’autres versions avec plus ou moins de capacité.

Pendant ce temps, avec un realme Pad vous pouvez choisir des capacités de 32 Go, 64 Go ou 128 Go. Vous avez le choix entre plus d’options et vous pouvez toujours ajouter une carte microSD pour l’étendre.

Dans ce cas, la possibilité de choisir moins ou plus de capacité est un plus car de nombreuses personnes n’ont pas besoin de plus de 64 Go. Et au cas où vous auriez besoin de plus d’espace, il y a la microSD.

Batterie pour toute la journée

L’utilisation la plus courante d’une tablette est de regarder des vidéos. Qu’il s’agisse d’applications de streaming ou de YouTube, les vidéos sont la partie essentielle de la vie d’une tablette. C’est pourquoi l’écran est une caractéristique importante, tout comme la batterie.

Avec une batterie Realme Pad de 7 100 mAh cela peut vous durer plusieurs heures. Il a également une charge rapide de 18 W, ce qui est idéal pour recharger rapidement lorsque vous êtes à court d’énergie.

Mais c’est que Xiaomi Pad 5 a une batterie de 8 720 mAh, une différence assez importante qui vous donnera plus d’autonomie, même en ayant un processeur plus puissant et plus exigeant.

Oui, la tablette Xiaomi a une batterie de plus grande capacité car ses composants nécessitent plus d’énergie, mais au final cela se traduit par plus d’heures d’utilisation.

Conclusion : mieux vaut investir un peu plus dans une tablette plus puissante avec une meilleure batterie

Tablette Android 11 pouces avec résolution 2K. Processeur Snapdragon 860 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Nous savons que la différence de prix est importante, mais une tablette devrait vous durer plusieurs années et pendant ce temps vous devez avoir les meilleures performances possibles. C’est pourquoi nous croyons que en ce moment Xiaomi Pad 5 est la meilleure option possible.

Juste pour avoir de meilleures performances et une meilleure batterie, cela en vaut déjà la peine. Vous éviterez les frustrations en dépensant un peu plus.

Si le budget est très serré, nous pensons toujours que realme Pad reste une bonne tablette pour une utilisation de consommation de contenu comme regarder des vidéos, naviguer sur Internet et utiliser les réseaux sociaux. Pas tellement à jouer.

Ils sont à 390 euros pour un Xiaomi Pad 5 ou 193 euros pour un realme Pad. Vous avez déjà les détails importants que vous devez savoir, maintenant la décision vous appartient.

