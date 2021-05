Xiaomi parvient à un accord et ne continuera pas à être bloqué par les États-Unis | Industrie

Les États-Unis retireront Xiaomi de leur liste noire après avoir conclu un accord important entre les deux parties qui a nécessité des mois de négociation.

Il est bien connu que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine se voit surtout dans le conséquences subies par la technologie du pays asiatique avec des cas aussi notoires que Huawei. Être sur la liste noire aux États-Unis signifie pour une entreprise être bloquée à plusieurs niveaux et faire face à une crise difficile à éviter, mais il semble que Xiaomi surmontera cette situation.

Il y a quelques mois, les États-Unis ont qualifié Xiaomi de “compagnie militaire communiste chinoise” et l’ont bloquée dans son pays. Ce n’était pas une décision inattendue, même si les motifs qu’il alléguait étaient plus que discutables et arbitraires. Ensuite, Xiaomi a poursuivi le gouvernement américain et une importante négociation a commencé qui s’est concrétisée pour le moment.

Tel que publié dans The Verge, une déclaration du ministère de la Défense indique qu ‘”ils ont accepté une voie à suivre qui résoudrait ce différend sans la nécessité d’un briefing contesté, “il semble donc que des progrès soient accomplis pour supprimer le blocage existant.

Xiaomi a clarifié et défendu dès le premier instant son indépendance en tant qu’entreprise non soumise à aucun type de gouvernement. Dans ses mots à The Verge, “non possédé, contrôlé ou affilié à l’armée chinoise, et ce n’est pas une «compagnie militaire communiste chinoise». “

Contrairement à ce qui se passe avec Huawei, dans ce cas Les négociations ont beaucoup avancé et on s’attend à ce qu’avant le 20 mai, il y ait une résolution pour contourner le verrou. Cela sera annoncé par le ministère de la Défense et Xiaomi après avoir accepté une “ordonnance définitive annulant la désignation du 14 janvier 2021 de Xiaomi Corporation en tant que CCMC”.

De cette manière, le blocus serait levé et ils pourraient à nouveau recevoir des investissements, tout en poursuivant leur grande expansion. La question reste de savoir s’il y aura une réclamation de Xiaomi après les dommages subis à son image et à son économie, quelque chose de difficile à voir, mais au moins cela servira à éviter de futurs mouvements similaires qui peuvent causer tant de problèmes à ces entreprises.