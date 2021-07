Xiaomi, pas cher et très puissant : le Redmi Note 10 Pro est en vente sur Amazon à la limite du prix de Prime Day | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Amazon jette la maison par la fenêtre avec l’un des appareils les plus demandés de Xiaomi, le Redmi Note 10 Pro, un mobile assez complet dont le prix a progressivement baissé.

Si vous avez raté l’offre sur le Xiaomi Redmi Note 10 Pro qu’Amazon avait le Prime Day, bonne nouvelle : il est presque à nouveau disponible. On dit presque car ça ne revient pas aux 239 euros qu’il coûtait alors, mais c’est assez proche pour que ça vaut la peine de l’acheter maintenant.

Ce mobile, l’un des plus complets de la marque en ce 2021, il coûte 244,99 euros dans sa version 64 Go. De plus, comme d’habitude, la livraison est totalement gratuite dans n’importe quelle partie de l’Espagne, comme dans presque toutes les commandes de 29 euros ou plus.

Le nouveau téléphone bon marché de Xiaomi avec un appareil photo de 108 mégapixels est une bête à un prix très bas. Processeur puissant de 64 Go ou 128 Go et écran AMOLED de 6,67 pouces 120 Hz.

Nous avons pu le tester à fond, on peut donc dire que c’est l’un des meilleurs téléphones portables à moins de 300 euros, notamment pour ses performances et son écran, qui fait le saut à 120 Hz de taux de rafraîchissement, une star caractéristique ces derniers mois. .

Il fonctionne pour pratiquement tout, un polyvalent : il a un processeur Snapdragon 732G, idéal pour jouer et exécuter n’importe quelle application instantanément, pas de blocage. De plus, il dispose également d’une batterie de 5 000 mAh et d’une charge rapide.

L’un des rares inconvénients est qu’il n’a pas la 5G, ce qui le rend mou, surtout maintenant qu’il y a tellement de smartphones 5G bon marché en vente.

Ce sont les téléphones mobiles les plus vendus sur Amazon Espagne, parmi lesquels se distinguent plusieurs smartphones Xiaomi, une marque qui domine massivement le haut de ce magasin.

Contrairement au Redmi Note Pro des années précédentes, le design choisi par Xiaomi cette fois est beaucoup plus “premium”, transmettant une sensation de mobile beaucoup plus cher qu’il ne l’est vraiment, même s’il faut tenir compte du fait que les 245 euros Cela coûte maintenant comprennent une remise de 35 euros.

Avec une puce NFC pour les paiements mobiles, vous ne pouvez même pas mettre celle qui est un problème courant dans les téléphones Xiaomi bon marché depuis quelques années maintenant.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.