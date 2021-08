Xiaomi place Samsung en tête du marché européen des smartphones au deuxième trimestre 2021 : Strategy Analytics

in

Xiaomi a connu une forte demande pour ses smartphones en provenance d’Ukraine, de Russie, d’Italie et d’Espagne. (Crédit photo : .)

Le fabricant chinois Xiaomi a expédié environ 12,7 millions d’unités pour dépasser Samsung en tant que plus grand fournisseur de smartphones en Europe pour la première fois au deuxième trimestre 2021, selon la dernière étude Strategy Analytics. Samsung est le leader de longue date sur le marché européen des smartphones et son déplacement par rapport au sommet marque une nouvelle ère pour les ventes de smartphones dans la région.

Xiaomi a connu une forte demande pour ses smartphones en provenance d’Ukraine, de Russie, d’Italie et d’Espagne. Les clients européens qui ont jusqu’à présent payé un supplément pour les téléphones Samsung se sont maintenant tournés vers les téléphones des séries Redmi et Mi de Xiaomi qui sont non seulement riches en fonctionnalités, mais offrent également un bon rapport qualité-prix.

Les livraisons globales de smartphones en Europe ont augmenté de 14% pour atteindre 50,1 millions d’unités au deuxième trimestre 2021, alors que le marché se remettait du krach de l’année dernière entraîné par la pandémie de Covid-19.

Les livraisons de smartphones Samsung ont chuté de 7 % en un an à 12 millions d’unités au cours du deuxième trimestre. Alors que les nouveaux modèles Galaxy A de la série 5G du géant coréen se sont bien comportés, il fait désormais face à une concurrence croissante de l’ancien rival Apple dans le segment haut de gamme et des fabricants chinois dans le bas du spectre. Samsung n’a pas non plus comblé le vide laissé par Huawei en Europe.

La croissance d’Apple au cours du trimestre a également été forte, la société basée à Cupertino enregistrant une croissance de 16% de ses livraisons en glissement annuel. La société a expédié environ 9,6 millions d’unités de son iPhone en Europe. La société a une cache de consommateurs fidèles, qui se sont lancés dans la gamme iPhone 12 alors qu’ils cherchaient à remplacer les téléphones 4G vieillissants.

Oppo a capturé 6% de part de marché, profitant du succès de ses téléphones des séries A et Reno. Realme a complété le top cinq avec un quart de percée alors que les nouveaux téléphones de la série Realme 8 ont trouvé la faveur. La société a expédié environ 1,9 million d’unités dans la région.

