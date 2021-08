Xiaomi pourrait avoir un Mi 11 Lite 5G moins cher en préparation

in

Xiaomi a présenté le smartphone Mi 11 Lite 4G en Inde dans la seconde moitié de juin et maintenant, la société se prépare apparemment à introduire une variante 5G du même appareil.

Nous avions précédemment signalé que Xiaomi pourrait interrompre la variante 4G du Mi 11 Lite lors du lancement de la 5G, mais la société a confirmé que cette nouvelle n’était pas vraie. Et maintenant, selon un rapport, un développeur nommé “kacskrz” a découvert qu’un nouveau nom de code d’appareil Xiaomi, Lisa, existe, qui se trouve être le prochain Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Les informations des développeurs suggèrent que l’appareil Mi 11 Lite 5G sera livré avec un SoC Qualcomm Snapdragon 778G qui sera le premier pour l’entreprise. Ce chipset Qualcomm a été fabriqué à l’aide du processus 6 nm de TSMC et intègre trois traitements de signal d’image ISP 14 bits. Ce chipset prend également en charge la triple simultanéité, le triple traitement parallèle et une seule caméra prend en charge jusqu’à 192MP. Il peut également exécuter deux caméras jusqu’à 36MP + 22MP et trois caméras jusqu’à 22MP chacune.

En termes de GPU, le GPU Snapdragon 778G SoC Adreno 624L prend en charge le rendu à résolution variable (VRS) et Game Quick Touch. Considérant que le Xiaomi Mi 11 Youth Edition devrait comporter un SoC Snapdragon 780G et que le chipset est légèrement supérieur au Snapdragon 778G, le Xiaomi Mi 11 Lite 5G pourrait être positionné plus bas.

La fuite mentionne également que le smartphone Mi 11 Lite 5G devrait être lancé en Inde, mais on ne sait pas s’il sera introduit sur le marché mondial ou chinois.

En comparaison avec les informations divulguées sur la variante 5G du Mi 11 Lite, la variante 4G actuelle de l’appareil comprend une plate-forme mobile Octa Core (processeurs doubles 2,3 GHz + 1,8 GHz Hexa Kryo 470) Snapdragon 732G 8 nm avec GPU Adreno 618.

Comme il n’y aura pas beaucoup d’écart dans le lancement des deux smartphones, nous pouvons nous attendre à ce que la plupart des autres fonctionnalités restent les mêmes. Par exemple, l’écran AMOLED Full HD+ 20:9 de 6,55 pouces (1080 × 2400 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz devrait être compatible à la fois avec l’ancien et le futur appareil.

Il pourrait y avoir une certaine amélioration à l’avant de la caméra, mais les autres fonctionnalités telles que la résistance à l’eau (IP53), l’audio USB Type-C, les haut-parleurs stéréo, l’audio haute résolution, le capteur d’empreintes digitales latéral, le capteur IR devraient rester les mêmes. Nous pourrions également voir une augmentation potentielle de la capacité de la batterie étant donné que le prochain appareil sera doté de la technologie 5G qui consomme plus de batterie.