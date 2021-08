Xiaomi pourrait bientôt lancer son premier produit phare Android abordable avec une charge de 120 W

in

Xiaomi pourrait préparer un nouveau produit phare de valeur qui pourrait donner aux meilleurs téléphones Android un bon rapport qualité-prix. Le prochain appareil, qui devrait faire partie de la série Mi 11T, fera suite au populaire Mi 10T Pro de l’année dernière.

Selon la chaîne YouTube vietnamienne The Pixel, le Mi 11T Pro sera alimenté par le même chipset Qualcomm Snapdragon 888 que les meilleurs téléphones Xiaomi. (via les développeurs XDA). Il devrait également offrir un écran AMOLED de 120 Hz et une grande batterie de 5 000 mAh. Le principal point fort du téléphone, cependant, sera la prise en charge de la charge filaire folle de 120 W.

Le Mi 11T vanille, quant à lui, sera apparemment alimenté par un chipset MediaTek. Étant donné que le Mi 11T va succéder au Mi 10T de l’année dernière, il y a de fortes chances qu’il utilise le produit phare Dimensity 1200. Le Redmi K40 Gaming Edition, qui a été lancé en avril, utilise le même chipset. D’autres spécifications rumeurs du Mi 11T incluent un écran OLED 120 Hz et un système de caméra à triple objectif avec un capteur principal de 64 MP.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

En ce qui concerne le prix, la fuite suggère que le Mi 11T Pro coûtera entre 13 et 15 millions de VND (environ 570 $ à 659 $) au Vietnam. Selon un rapport de GizmoChina, la série Mi 11T sera annoncée lors d’un événement de lancement mondial le 23 septembre.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Beaucoup d’amour

Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021

Xiaomi est la marque à battre dans le segment de la valeur, et elle propose d’excellents téléphones allant d’options d’entrée de gamme à 100 $ jusqu’à 700 $ de produits phares. Ce sont les meilleurs téléphones Xiaomi que vous pouvez acheter en 2021.