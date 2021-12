Xiaomi pourrait devenir plus petit

TL;DR

Les rendus montrant apparemment le Xiaomi 12 ont maintenant fuité en ligne. Les images montrent un téléphone avec une caméra perforée montée au centre et un écran incurvé.

Xiaomi a confirmé l’existence du produit phare Xiaomi 12 lors du lancement du Snapdragon 8 Gen 1 il y a quelques semaines, confirmant que ce téléphone utiliserait le chipset de Qualcomm. Nous nous attendons à ce que le téléphone soit lancé d’un jour à l’autre, mais il semble que les rendus viennent de fuir.

Le pronostiqueur fréquent Steve Hemmerstoffer et Zoutons ont publié des rendus et une vidéo à 360 degrés montrant apparemment le Xiaomi 12. Regardez les images ci-dessous, ainsi que la vidéo ci-dessus.

Les images montrent un téléphone avec un écran incurvé et un combo triple caméra arrière. Le boîtier de la caméra arrière est dominé par un tireur, vraisemblablement un grand capteur principal. Nous voyons également une découpe de trou de perforation montée au centre plutôt qu’une caméra selfie sous l’écran selon le Mix 4.

L’appareil de Xiaomi mesurerait 152,7 x 70,0 x 8,6 mm (ou 11,5 mm avec la bosse de l’appareil photo). Cela le rend en fait plus court et plus étroit que le Xiaomi Mi 11, bien que légèrement plus épais. Cette mesure signifie également qu’il se situe entre le Pixel 4 XL et le Pixel 4 en termes de hauteur. Ainsi, ceux qui recherchent un appareil de taille plus raisonnable voudront peut-être garder un œil sur ce produit phare.

Xiaomi 12 : Chaud ou pas ?

Il n’y a pas grand-chose d’autre à tirer de ces images alors, mais j’espère que nous n’aurons pas longtemps à attendre jusqu’à l’événement de lancement de Xiaomi 12.

Que pensez-vous du design apparent du Xiaomi 12 ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessus.

