Xiaomi pourrait implémenter la charge rapide de 100 W dans les nouveaux téléphones de la série Redmi Note | La technologie

La charge rapide 100W de Xiaomi pourrait bientôt atteindre les mobiles de la série Redmi Note, selon les dernières rumeurs. C’est ce que nous savons jusqu’à présent.

Xiaomi est l’une des marques à la pointe de la technologie de charge rapide pour téléphones mobiles. Ces dernières années, la société chinoise a réalisé de grandes réalisations et la dernière étape a été franchie il y a quelques semaines à peine, lorsqu’elle a présenté les avancées de sa charge ultra-rapide hyperCharge de 200 W, capable de compléter une batterie de 4 000 mAh en seulement 8 minutes.

Tout indique que les fabricants chinois, dont Xiaomi lui-même, travaillent à la création d’une norme de charge rapide universelle pour les mobiles afin de réduire les coûts de développement, les déchets électroniques et autres problèmes dérivés de la multitude de technologies existantes. Cependant, alors que cette unification arrive, chaque marque poursuit le développement de sa propre technologie.

Actuellement, la charge la plus rapide offerte par les modèles commerciaux Xiaomi est de 120 W dans le Xiaomi Mi 10 Ultra, bien que cette vitesse n’ait pas atteint la série actuelle Mi 11. Le Xiaomi Mi 11 Ultra prend en charge charge rapide à 67 W, complétant 50% de la batterie en 13 minutes et 100% en 38 minutes.

La charge rapide est l’une des caractéristiques les plus importantes des téléphones portables en 2021. Voyons comment cela fonctionne, les différents types qui existent, et quels sont leurs avantages et leurs inconvénients.

Selon la populaire station de chat numérique qui fuit, Xiaomi prévoit d’apporter sa charge rapide de 100 W à la nouvelle génération de la série Redmi Note. Grâce à cette avancée, les mobiles de cette famille pourraient compléter leur batterie en 20 minutes environ, selon la capacité de leur batterie.

Si ces rumeurs sont correctes, il semble que les plans de Xiaomi passent par la mise en œuvre de cette charge rapide de 100 W sur les smartphones de milieu de gamme, tandis que La technologie HyperCharge est réservée aux modèles premium, plus avancé, capable de charger la batterie à 200 W filaire et 120 W sans fil.

Pour le moment Xiaomi n’a pas confirmé ces plans, donc nous ne pouvons toujours rien prendre pour acquis. Nous devrons attendre pour en savoir plus sur la technologie de charge rapide de la nouvelle série Redmi Note 11.