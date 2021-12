Xiaomi pourrait lancer un Redmi 10 2022 inattendu pour dominer la gamme d’entrée | La technologie

Il semble que nous aurons une version renouvelée en 2022 du Redmi 10 récemment lancé, et certains détails auraient déjà été divulgués.

Bien que le Redmi 10 ait été lancé sur le marché récemment, il semble que la société chinoise travaille sur une nouvelle version de cet appareil, pour 2022, qui offrirait fondamentalement la même chose mais avec quelques légères modifications et que l’on pourrait également voir dans le marché mondial.

Et c’est que Xiaomi a beaucoup de présence dans la gamme d’entrée de téléphones mobiles, et peut-être pour s’assurer qu’au cours de la première partie de 2022 ils continueront à avoir un grand rôle, apparemment ils lanceront le Redmi 10 en version 2022.

Cependant, cet appareil a déjà été certifié en Europe, à Singapour, en Indonésie et maintenant également par la Federal Communications Commission aux États-Unis.

Cette certification trouvée par mysmartprice précise que le Redmi 10 2022 arrivera sous deux configurations de vente. La configuration la plus basique avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et une version plus avancée de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

L’appareil devrait également être livré avec Android 11 basé sur la couche de personnalisation MIUI 12.5, et apparemment sur un appareil 4G LTE avec ce qui devrait manquer de prise en charge de la connectivité 5G.

Dans des rumeurs précédentes, il avait été signalé que cet appareil serait équipé d’un Appareil photo principal 50MP qui pourrait être l’objectif Samsung S5KJN1 ou le capteur OmniVision OV50C40. En revanche, il serait associé à un appareil photo Sony IMX355 de 8 mégapixels et un objectif OmniVision OV02B1B ou GC02M1B de 2 mégapixels.

On ne peut exclure que cet appareil soit une version renommée du Redmi Note 11 4G apparu en Chine il y a quelques semaines.