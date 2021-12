Xiaomi pourrait préparer un appareil avec un écran pliable dans le style du Galaxy Z Fold 3 et avec prise en charge d’un stylet | La technologie

Les dernières rumeurs venues grâce à la fuite d’un brevet suggèrent que Xiaomi aurait entre les mains un terminal doté d’un écran pliable et compatible avec un stylet.

Les téléphones pliables sont l’avenir ou, du moins, c’est ce que croient une partie de la population et certains fabricants. Ayant cette conviction, ces derniers mois, nous avons vu que les entreprises ont commencé à expérimenter cette nouvelle façon de comprendre les appareils mobiles.

Samsung a été l’une des entreprises qui a parié le plus fort dès le début pour cette nouvelle relation entre facteur et forme, suivie par d’autres entreprises telles que Huawei et Motorola. Bien qu’ayant suivi Samsung de très près, les terminaux qui ont fini par briller au-dessus des autres étaient ceux des Sud-Coréens.

Et, est-ce que les téléphones pliables les plus populaires actuellement sont le Galaxy Z Fold 3 au format tablette et le Galaxy Z Flip 3 au format à clapet. Les deux appareils ont réussi à attirer l’attention de l’industrie et des utilisateurs, mais ils pourraient bientôt avoir des rivaux à battre.

Les dernières rumeurs suggèrent que Xiaomi aurait en main un appareil pliable qui combinerait deux clés des terminaux Samsung. Et, est-ce que, cet appareil aurait un écran pliable au format tablette dans le style du Samsung Galaxy Z Fold 3, mais il serait aussi compatible avec un stylet comme le Galaxy Note.

Tout cela est devenu connu grâce au fait que la fuite d’un brevet dont Xiaomi serait le propriétaire a été révélée. Dans ce brevet, un design similaire à celui du Galaxy Note a été montré, bien que le stylet qui serait compatible serait censé coller du côté du brevet Xiaomi.

Nous devrons être attentifs pour connaître les détails de ce nouvel appareil qui pourrait devenir une réalité par Xiaomi. L’année 2022 s’annonce assez intéressante au niveau des lancements de téléphones pliables, il ne serait donc pas étrange de voir cet appareil tout au long de cette année.