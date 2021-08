Xiaomi pourrait préparer un chargeur sans fil qui pourrait rivaliser avec celui de realme | La technologie

in

Les dernières rumeurs suggèrent que Xiaomi préparerait un chargeur sans fil capable de faire de l’ombre au realme MagDart, bien que nous devrons attendre que les données soient confirmées pour en tenir compte.

La course pour être l’entreprise avec la charge rapide la plus rapide commence à entrer sur un terrain sans précédent. OnePlus a été l’une des premières entreprises à opter pour une charge extrêmement rapide, mais elle a été reléguée au second plan.

Des entreprises comme Xiaomi, OPPO et realme ont occupé les premières pages en termes de pertinence. Il y a quelques mois, Xiaomi a montré au monde une charge rapide de 120 W et qu’il était capable de charger un appareil de 4 000 mAh en seulement 8 minutes..

Cette charge rapide se faisait par câble et maintenant la bataille consiste à obtenir une charge sans fil rapide. La dernière entreprise qui s’est lancée là-dedans a vraiment été avec la présentation du MagDart.

Le chargeur sans fil realme a une puissance de 50W. En ayant ce chiffre, il est capable de charger un appareil en moins d’une heure. Cela peut sembler loin de la charge filaire, mais la réalité est qu’être sans fil est plus que bien.

Ce qui est amusant avec ce que Realme a présenté, c’est que sa structure et sa conception sont similaires à celles des appareils Apple. En fait, il est clair que l’inspiration est venue de là. Maintenant, il semble que Xiaomi veuille égaler le pari de realme.

Les dernières fuites suggèrent qu’il préparerait un chargeur sans fil et ce ne serait pas n’importe lequel. Il n’y a pas beaucoup d’informations en termes de données techniques, en fait, il n’y a que sur la conception possible.

Mais compte tenu du fait que Xiaomi dispose déjà d’une large gamme de chargeurs sans fil, la logique est de penser que cela a quelque chose de spécial. Les rumeurs suggèrent qu’il serait beaucoup plus puissant que ce qu’il a actuellement.

Xiaomi pourrait éclipser ce qu’il vient de me présenter, même si pour le moment, la seule chose à faire est d’attendre que l’entreprise elle-même le confirme. Il faut toujours prendre ces rumeurs en perspective, car jusqu’à ce qu’elles deviennent réalité, beaucoup de choses peuvent arriver.