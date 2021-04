Crédit: fourni par Xiaomi

Xiaomi pourrait tarifer le Mi 11 Ultra au-dessus de Rs 70000 en Inde, ce qui en ferait le téléphone Xiaomi le plus cher du pays à ce jour.

Xiaomi lance son produit phare Mi 11 Ultra en Inde le 23 avril, et selon les gens de Gadgets360, il pourrait s’agir de l’appareil Xiaomi le plus cher du pays à ce jour.

Une source proche du dossier a déclaré à la publication que le téléphone pourrait coûter plus de Rs 70 000 (~ 955 $). Cela l’amène dans la même ligue premium que la série Galaxy S21 et la gamme iPhone 12.

Cela dit, Xiaomi VP Manu Jain a apparemment confirmé sur une chaîne Telegram que la société tenterait de maintenir le prix du Mi 11 Ultra sous Rs 1 lakh (~ 1364 $).

Pour référence, le téléphone commence à 5 999 yuans (~ 914 $) en Chine pour la version 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sa variante de 12 Go de RAM avec la même quantité de stockage coûte 6499 yuans (~ 990 $) et le modèle haut de gamme 12 Go + 512 Go coûte 6 999 yuans (~ 1066 $). Le téléphone est également lancé en Europe à 1199 € (~ 1411 $).

Il est possible que Xiaomi ne lance pas les modèles Mi 11 Ultra plus chers en Inde pour maintenir le prix à distance. Après tout, l’entreprise a construit son empire dans le pays sur la base de ses offres budgétaires. Entrer dans le segment ultra-premium pourrait ne pas convenir à tous les fans de Xiaomi.

Cependant, nous avons récemment mené un sondage sur notre site Web demandant à nos lecteurs s’ils trouvent le Mi 11 Ultra un achat chaud même à 1400 $. Une majorité d’entre eux ont voté que le téléphone est une excellente proposition avec ses spécifications de premier ordre.

Si vous lisez ceci en Inde, nous voulons savoir ce que vous pensez du prix premium possible du Mi 11 Ultra. Faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous.