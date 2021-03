Xiaomi pourrait travailler sur une voiture électrique à lancer avant Apple – .

Les rumeurs d’Apple Car ont commencé à refaire surface à la fin de l’année dernière. Soudainement, les prétendus projets d’Apple de lancer un véhicule électrique autonome de sa propre conception ont été présentés dans un nombre croissant de fuites. Ils ont détaillé l’intention de la société de s’associer à une force établie dans l’industrie, Hyundai-Kia étant le pionnier de l’accord imminent avec Apple Car. À la suite des fuites, les discussions auraient été interrompues et d’autres partenaires potentiels d’Apple sont apparus.

Des sources ont affirmé qu’Apple souhaitait concevoir son propre véhicule plutôt que d’utiliser une plate-forme EV existante et créer le logiciel pour alimenter l’expérience de conduite autonome. Des rapports ont également indiqué qu’Apple recherchait des innovations en matière de technologie de batterie qui augmenteraient l’autonomie de ses voitures électriques. Les annonces officielles sont lointaines, car la société présente rarement de nouveaux produits avant qu’ils ne soient prêts à être lancés, et la voiture Apple ne sera pas lancée avant 2024.

Apple n’est pas le seul fabricant de smartphones à vouloir construire des voitures électriques. Des rapports récents ont indiqué que Huawei envisage également des mesures similaires qui les aideraient à diversifier leurs portefeuilles. Un tout nouveau rapport de Chine indique que Xiaomi est également sur le point de se lancer dans une entreprise de VE. Contrairement aux autres géants de la technologie qui explorent des projets automobiles, Xiaomi pourrait officialiser les plans dès la semaine prochaine.

Xiaomi a profité de l’interdiction américaine de Huawei pour détrôner son rival dans le secteur des smartphones. La société envisage de lancer des produits supplémentaires lundi, y compris son premier combiné pliable, qui serait doté du premier appareil photo à objectif liquide au monde sur un téléphone. D’autres gadgets pourraient également être introduits pendant le salon, car Xiaomi fabrique divers produits électroniques grand public. La liste comprend les téléviseurs, les appareils ménagers et même les scooters. Un véhicule électrique bénéficierait de cet écosystème, dit ., jetant du carburant sur le feu.

Xiaomi s’associera à Great Wall Motor, ont déclaré à . trois personnes familières avec les plans. Great Wall construit des camions qui sont populaires en Chine, après avoir vendu plus de 1,11 million d’unités l’année dernière. Le constructeur automobile a déclaré vendredi dans un dossier d’échange qu’il n’avait pas discuté d’un partenariat avec Xiaomi.

Xiaomi ciblera ses véhicules électriques sur le marché de masse, Great Wall fournissant des conseils pour accélérer le projet. La première voiture serait lancée d’ici 2023, le partenariat devant devenir officiel la semaine prochaine. L’une des sources a déclaré à . que le fondateur et PDG de Xiaomi, Lei Jun, pense que l’expertise en matière de fabrication de matériel de l’entreprise aidera à accélérer la conception et la production du véhicule électrique.

Les détails de cette voiture Xiaomi de première génération n’ont pas été divulgués. On ne sait pas si les voitures électriques de Xiaomi auront également des capacités de conduite autonome. Selon les rumeurs, la première voiture d’Apple cible les expériences sans conducteur, car Apple développe son logiciel de conduite autonome depuis des années. En outre, on ne sait pas quel prix et quels marchés Xiaomi ciblera.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.