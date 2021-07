Xiaomi prend la 2e place d’Apple dans les livraisons de smartphones au deuxième trimestre 2021

Pour la toute première fois, la société chinoise Xiaomi a pris la deuxième place d’Apple dans le classement mondial des expéditions de smartphones au cours du deuxième trimestre 2021. Comme le montre une étude de Canalys, les expéditions de smartphones ont augmenté de 12% au dernier trimestre en raison du COVID- 19 vaccination dans le monde.

Alors que Samsung reste à la première place, Apple a perdu la deuxième place du classement des livraisons de smartphones à Xiaomi au cours du deuxième trimestre 2021. La société chinoise a également connu la croissance la plus importante au dernier trimestre avec une augmentation de 83% des ventes, tandis que Samsung a enregistré une augmentation de 15%. et Apple seulement 1%.

En termes de part de marché, Samsung représentait 19% des ventes mondiales de smartphones au deuxième trimestre 2021, tandis que Xiaomi en prenait 17% et Apple 14%. Oppo et Vivo se disputent les quatrième et cinquième places avec 10 % de part de marché chacun.

Selon les recherches, l’une des principales raisons de la croissance de Xiaomi est l’augmentation de plus de 300 % des ventes en Amérique latine, associée à une croissance de 150 % en Afrique. Par rapport aux appareils Samsung et Apple, Xiaomi propose des produits qui coûtent 40 % et 75 % moins cher, ils deviennent donc plus populaires dans les pays émergents.

Et à mesure qu’il grandit, il évolue. Il transforme maintenant son modèle commercial de challenger en opérateur historique, avec des initiatives telles que la consolidation des partenaires de distribution et une gestion plus prudente des stocks plus anciens sur le marché libre. Cependant, il reste largement orienté vers le marché de masse et, comparé à Samsung et Apple, son prix de vente moyen est respectivement d’environ 40 % et 75 % moins cher.

Même ainsi, Apple est toujours en bonne position. Morgan Stanley et JP Morgan ont récemment relevé leurs objectifs de prix pour l’AAPL car ils pensent que l’iPhone 13, qui devrait être lancé cet automne, maintiendra les fortes ventes de l’iPhone 12. Une étude récente de Consumer Intelligence Research Partners montre que la gamme iPhone 12 a représenté 63 % des ventes d’iPhone aux États-Unis au troisième trimestre 2021.

