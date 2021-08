Xiaomi prépare la version Pro du Mi 11T et aurait une charge rapide Snapdragon 888 et 120W | La technologie

La version Pro du Mi 11T présente de grandes différences de spécifications à la fois en termes de processeur et de charge rapide par rapport à sa version normale.

Il y a quelques jours, nous avons collecté les premières informations concernant les spécifications et la date de présentation du Xiaomi Mi 11T, et maintenant quelques heures plus tard, nous savons que la société chinoise prépare également une version pro qui présente plusieurs différences par rapport à la version de base. . comme un processeur plus avancé et une charge rapide de 120W.

Comme son nom l’indique, le Mi 11T Pro serait le successeur du Mi 10T Pro de l’année dernière et rejoindrait une longue liste d’appareils que la société chinoise a annoncés tout au long de cette année.

Contrairement aux autres Mi 11 qui ont été annoncés, ce Mi 11 pro sera un vaisseau amiral performant mais avec un prix abordable et qui pourrait vous intéresser.

Comme ils le soulignent de XDA, nous serions confrontés à un appareil avec un Écran OLED 120 Hz, un processeur Snapdragon 888 et une batterie de 5000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 120 W.

D’autre part, de Gizmochina, l’information est complétée en soulignant que cette nouvelle série Mi 11T, à la fois la version de base et la version pro, serait présentée lors d’un événement de lancement mondial le 23 septembre, pour être disponible presque immédiatement dans le principal marchés.

Bien que Xiaomi n’ait officiellement rien confirmé à propos de la série Mi 11T, la vérité est que des rumeurs assurent sa prochaine disponibilité, étant l’un de ses cadeaux préférés pour ce Noël si vous recherchez un produit phare hautes performances sans avoir à dépenser beaucoup d’argent de sa poche.