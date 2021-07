Xiaomi prépare trois versions différentes pour sa nouvelle tablette | La technologie

Les tablettes que Xiaomi a en main ne gardent plus de secrets et presque toutes leurs spécifications ont été divulguées au secret. Ils devraient être trois modèles différents et arriver en différentes tailles.

Les tablettes Android n’ont pas tendance à susciter autant de buzz que la tablette d’Apple. Mais la vérité est que les entreprises continuent de lancer différents modèles destinés à différents types d’utilisateurs et de poches.

Huawei et Samsung sont deux des entreprises qui ont lancé le plus de tablettes sur le marché. Dans le passé, Xiaomi a également été encouragé à entrer dans ce secteur, mais a fait un arrêt et après plusieurs années a décidé de revenir sur le ring.

Les rumeurs sur les nouvelles tablettes Xiaomi ne s’arrêtent pas et, c’est ça, il semble que les utilisateurs veulent une tablette bon marché avec de bonnes fonctionnalités. Il y a quelques semaines, nous savions qu’au départ, il y aurait deux modèles de Mi Pad 5.

Aujourd’hui, il est apparu qu’il y aurait trois modèles et ils seraient classés comme suit : Xiaomi Mi Pad 5 Pro, Xiaomi Mi Pad 5 et Xiaomi Mi Pad 5 Lite. Les noms parlent d’eux-mêmes et le modèle Pro serait le plus puissant de tous.

À l’intérieur du Xiaomi Mi Pad 5 Pro, le processeur Qualcomm Snapdragon 870 serait logé et il serait accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Le Xiaomi Mi Pad 5 garderait également ce processeur à l’intérieur.

Le Xiaomi Mi Pad 5 Lite serait un cran en dessous et monterait donc le Qualcomm Snapdragon 860. La charge rapide du modèle pro atteindrait 67W, tandis que le modèle plus sobre se contenterait de 33W.

Quant aux écrans, le Xiaomi Mi Pad 5 aurait une dalle LCD à 120Hz. Bien sûr, le différentiel serait la diagonale des écrans. Le modèle Pro mesurerait environ 10,95 pouces, tandis que le petit modèle pourrait atteindre 8 pouces.

Pour le moment, tout n’est que rumeurs et la seule chose à faire est d’attendre que Xiaomi lance officiellement ses nouvelles tablettes. Ce serait une agréable surprise si Xiaomi lance ses tablettes sur le marché européen.