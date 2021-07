Xiaomi préparerait le retour d’un de ses terminaux vedettes | La technologie

Les dernières fuites et rumeurs suggèrent que Xiaomi préparerait un appareil qui entrerait dans la famille Mi Mix. Cet équipement serait le substitut naturel du Mi Mix 3 5G et pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense.

Le mois d’août approche à grands pas et, bien qu’il soit généralement le mois le plus ennuyeux en termes de technologie, c’est aussi l’un des mois où les fuites sont les plus courantes. Les rumeurs fleurissent et il y en a qu’on ne peut pas laisser passer.

La dernière fuite concerne la société chinoise Xiaomi et l’un de ses terminaux les plus originaux. Et, il semble que la société préparerait le lancement d’un nouvel appareil Mi Mix.

Ces équipes ont peut-être disparu de l’imaginaire collectif et, est-ce que le temps ne pardonne pas et Xiaomi s’est concentré sur le lancement de nouvelles gammes hautes plus conventionnelles. Cette famille d’appareils était autrefois le fer de lance de l’innovation.

A leurs origines, ils ont mis en œuvre des conceptions scandaleuses qui ont fait trembler les autres fabricants. Bien sûr, en termes de ventes, ils ont échoué. Les utilisateurs n’avaient pas tendance à parier sur eux à la fois en raison du prix et parce que c’était quelque peu risqué.

En fait, Xiaomi a osé lancer un appareil avec 5G avant la popularisation de ce réseau. Le terminal était le Mi Mix 3 5G et, bien que les bandes compatibles aient été un désastre, il a été l’un des premiers à disposer de la connectivité si à la mode.

Ce qui a été divulgué fait référence à un nouveau Xiaomi Mi Mix et ce serait la quatrième génération. Les données connues indiquent qu’elles auront, bien sûr, une connectivité 5G, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage et le Qualcomm Snapdragon 888 à l’intérieur..

L’écran de l’appareil serait de 6,67 pouces avec une dalle OLED et une résolution Full HD+, il semblerait que le Xiaomi Mi Mix 4 n’oserait pas avoir une résolution QHD+. Quant à la charge rapide, on parle de 120W filaire et 70W ou 80W sans fil.

Ce sont toutes les données connues sur le Xiaomi Mi Mix 4 jusqu’à présent. La fuite indique que le numéro de modèle serait 2106118C, il faudra donc être attentif à cette numérotation pour connaître tous les détails avant son lancement.

Bien sûr, espérons qu’il sortira bientôt sur le marché et, surtout, que Xiaomi décide de l’apporter à la fois en Europe, mais surtout en Espagne. Nous vous tiendrons informés de tout ce qui concerne le Xiaomi Mi Mix 4 dès que possible.