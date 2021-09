Xiaomi préparerait un smartphone qui n’aurait pas besoin d’être chargé | La technologie

Xiaomi pourrait dépasser le reste des fabricants en termes de technologie de charge à droite. Le dernier brevet du fabricant asiatique montre une borne capable d’être rechargée et alimentée par l’énergie solaire.

La course à la recharge des appareils mobiles pourrait prendre un virage à 180 degrés et Xiaomi en serait la raison. Ces dernières années, les constructeurs se sont lancés dans une compétition pour recharger leurs smartphones à la vitesse la plus élevée possible.

La charge rapide est l’une des meilleures implémentations de téléphones. La simple possibilité d’avoir un mobile chargé de 0% à 100% en quelques minutes est effrayante et attrayante, mais et si nous n’avions jamais à recharger le mobile ?

Non, les téléphones ne vont pas comporter de piles à l’uranium capables de durer des dizaines d’années sans avoir à être branchées sur le réseau électrique. La solution pourrait être beaucoup plus simple et à la portée des fabricants.

Xiaomi a breveté un smartphone avec une face arrière dans laquelle un panneau solaire serait intégré. Oui, aussi simple que cela. Ce brevet a été découvert grâce au support LetsGoDigital et ils ont montré ce que serait un design supposé pour cet appareil.

L’idée est en fait très simple. En ayant un panneau solaire à l’arrière, l’appareil pourrait se recharger tout au long de la journée. Et, est-ce que les téléphones portables sont généralement exposés au soleil à différents moments de la journée.

Bien sûr, pour le moment, ce brevet est encore une autre idée sur la table et une proposition intéressante qui, peut-être ou non, l’avenir est le seul à avoir les réponses sur ce brevet que Xiaomi a mis sur le bureau .

La vérité est qu’il ne serait pas étrange de voir cette idée se réaliser, a récemment surpris la firme asiatique en lançant un robot qui se fait passer pour un chien. Il se peut qu’à l’avenir Xiaomi brise le marché avec un mobile capable de rester chargé presque perpétuellement.