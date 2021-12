Xiaomi préparerait une technologie qui augmenterait l’autonomie de ses téléphones portables | La technologie

L’autonomie des appareils mobiles pourrait augmenter et le ferait grâce à la nouvelle avancée que Xiaomi a en main en ce qui concerne les batteries mobiles.

Lors de l’achat d’un appareil mobile, nous examinons plusieurs fois les composants ou les spécifications tels que le processeur, les caméras et le stockage. Et, est-ce que ces sections peuvent sembler vraiment importantes et, vraiment, elles le sont. Mais il y en a aussi un qui est encore au dessus et c’est l’autonomie.

Oui, la charge rapide aujourd’hui a quelque peu atténué le besoin d’une grande batterie. Mais avoir une charge rapide puissante ne résout pas le problème d’autonomie quand on n’a pas de bouchon de cire et, dans ces situations, la batterie d’un appareil est vraiment valorisée.

Xiaomi a peut-être la clé pour profiter d’une autonomie supérieure sur les appareils mobiles. Et, est-ce que, les dernières rumeurs parlent que la firme asiatique travaillerait sur une nouvelle technologie qui augmenterait la capacité des batteries des appareils mobiles sans que cela ait un impact sur le poids ou l’épaisseur.

Cette innovation serait basée sur l’utilisation d’une nouvelle technologie de batterie. La technologie, en particulier, utiliserait de nouveaux composants en silicium pour pouvoir faire en sorte que la batterie elle-même ait une structure pliante trois fois supérieure à celle observée jusqu’à présent. Cette augmentation n’affecterait pas les dimensions des batteries.

Ce que Xiaomi a dit, c’est qu’avec cette nouvelle technologie de batterie, l’autonomie des appareils peut être augmentée jusqu’à 100 minutes. Bien que Xiaomi le dise, d’autres facteurs devront être pris en compte, comme par exemple le processeur, la tâche à effectuer avec l’appareil mobile ou le taux de rafraîchissement de l’écran.

Bien sûr, cette avancée de Xiaomi est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs. Et, est-ce que, s’ils parviennent à le standardiser, il est probable que d’ici quelques années les batteries des téléphones portables offriront une plus grande autonomie à un niveau général. Il faudra être attentif à ce que Xiaomi a en main.