Xiaomi préparerait une version de MIUI adaptée aux tablettes pour le Mi Pad 5 | La technologie

Les dernières fuites sur le Xiaomi Mi Pad 5 disent qu’il aurait une version adaptée de MIUI afin de profiter de l’écran et d’offrir une meilleure expérience utilisateur.

Le secteur des tablettes sous Android ne brille pas autant que chez Apple, les appareils avec l’androïde vert ont un problème majeur dans l’expérience utilisateur. Android est identique pour les téléphones mobiles comme pour les tablettes, cela signifie que la plus grande taille d’écran sur les tablettes n’est pas pleinement exploitée.

Xiaomi pourrait avoir la solution à cela et la présenterait avec sa nouvelle tablette, la Xiaomi Mi Pad 5. Cette tablette aurait une version personnalisée et adaptée de MIUI afin de tirer le meilleur parti de la taille de l’écran. Les dernières rumeurs disent que cette version serait inspirée, logiquement, d’iPadOS.

Un écran principal serait inclus dans lequel personnaliser les différents éléments ainsi que d’ajouter des widgets sur les côtés afin d’avoir un meilleur contrôle de l’équipement. La firme chinoise n’a rien confirmé, mais elle ne l’a pas nié non plus et cette décision pourrait faire en sorte que ses tablettes reçoivent l’attention dont elles ont besoin.

Quant aux spécifications avec lesquelles le Xiaomi Mi Pad 5 arriverait, on parle d’un processeur Qualcomm. Plus précisément, la puce qui pourrait être montée serait le Snapdragon 870, bien qu’il y ait des rumeurs selon lesquelles il y aurait également une version avec le Snapdragon 888. L’écran serait grand, ferait environ 10 pouces de diagonale et la résolution serait de 2 560 x 1 600 pixels. . De plus, il est question qu’il aurait un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour améliorer l’expérience.

Il n’y a pas de données sur la batterie, mais il a été commenté qu’elle pourrait avoir une connectivité 5G car elle monterait des processeurs compatibles avec ce réseau de télécommunications. Pour le moment, il n’y a plus de données du Xiaomi Mi Pad 5, bien que Il devrait arriver en août de cette année.ou alors. Il serait intéressant que Xiaomi le lance à l’échelle mondiale et puisse ainsi le tester dans toute sa splendeur.