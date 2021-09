Xiaomi présente des lunettes intelligentes de style Mission Impossible

in

Xiaomi a dévoilé une paire de lunettes intelligentes conceptuelles qui visent à remplacer les smartphones dans un avenir proche. Appelées simplement Xiaomi Smart Glasses, elles ressemblent à une paire de lunettes transparentes ordinaires. Cependant, ils disposent de la «technologie de guide d’ondes optique microLED» pour les capacités d’affichage de l’objectif. Xiaomi dit que sa nouvelle et première paire de lunettes intelligentes peut être utilisée pour appeler, naviguer, afficher des messages, prendre des photos et bien plus encore.