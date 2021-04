Xiaomi présente la «Ferrari» des toilettes intelligentes que vous voudrez avoir | La technologie

Xiaomi invente la toilette intelligente ultime, faisant de la salle de bain une toute nouvelle expérience.

L’un des endroits les plus utilisés dans toute notre maison est le service, et les toilettes sont peut-être un élément fondamental de l’hygiène. Bien que vous pensiez que ces éléments sont aussi simples que d’appuyer sur le bouton et rien d’autre, c’est que vous n’avez jamais essayé de toilettes intelligentes, et Xiaomi en sait beaucoup à ce sujet.

Si vous considérez que l’utilisation des toilettes est l’un des problèmes les plus importants de votre vie, vous allez adorer cette toilette intelligente Xiaomi qui se trouve actuellement sur la plate-forme de financement participatif Youpin, déjà financée, et que vous pourriez obtenir pratiquement à la moitié du prix. si vous participez à cette campagne.

Cette toilette intelligente résoudra le problème ennuyeux de basse pression d’eau que rencontrent les personnes vivant aux étages supérieurs d’un bloc, de sorte que vous aurez toujours la pression d’eau la plus élevée, que la pompe à eau de votre bâtiment ne fonctionne pas ou non.

Cependant, ce Toilettes intelligentes Xiaomi DIIIB Il dispose d’un système de chasse d’eau pressurisé à double moteur intégré et a des exigences de pression d’eau très faibles par rapport aux autres toilettes intelligentes du marché.

Il comporte une soupape de vidange à double contrôle avec technologie de pressurisation et une structure de flottabilité interne qui permet à la soupape de vidange de s’ouvrir instantanément pour un rinçage à grande vitesse et à deuxième vitesse. Une fois que nous appuyons sur le bouton de l’évacuation de l’eau, il redémarrera automatiquement.

Selon le modèle de base ou avancé, il a des spécifications différentes. La version de base ou standard Il comprend une pressurisation à deux moteurs, une chaleur instantanée, un affichage numérique, une commande à distance et une fonction de lavage de cours de pressurisation. La version avancée, environ 300 yuans plus cher, il est livré avec tout ce qui précède, mais une fonction de filtre antigel est incluse.

De toute évidence, il a d’autres fonctions plus basiques liées à ces toilettes intelligentes telles que le chauffage des sièges, la régulation de la température de l’eau, le séchage à l’air chaud, la désodorisation du charbon actif, la lumière douce de la nuit et un écran LCD affichant autant de caractéristiques que la température actuelle de l’eau.

Cinq jours après la fin de la campagne, elle est déjà entièrement financée, ce qui signifie que vous finirez par la recevoir chez vous si vous participez dès maintenant à un prix de base de 2299 yuans, soit environ 350 dollars au taux de change.