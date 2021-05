Xiaomi présente la technologie HyperCharge filaire 200W et sans fil 120W

Xiaomi a été au sommet de son art en ce qui concerne le développement de nouvelles technologies de charge. La société a une fois de plus partagé une étape importante dans l’espace de chargement des smartphones en introduisant la recharge filaire 200 W et sans fil 120 W la plus rapide.

La société appelle la nouvelle solution HyperCharge, la même chose que ce que sa filiale Black Shark appelle sa technologie de charge. Xiaomi affirme que sa technologie HyperCharge de 200 W peut recharger une batterie de 4 000 mAh à 100% en seulement huit minutes. Pendant ce temps, la nouvelle méthode HyperCharge 120 W ne prend que 15 minutes pour charger complètement un appareil.

Xiaomi a également publié une vidéo sur le fonctionnement d’HyperCharge sur une version personnalisée du Mi 11 Pro. Effectivement, le téléphone atteint 50% de sa capacité en seulement trois minutes, allant jusqu’à 100% en quelques secondes en moins de huit minutes. La vidéo montre également le Mi 11 Pro se rechargeant sans fil à une vitesse de 120 W, atteignant une charge de 10% en seulement une minute et de 50% en sept minutes.

On ne sait pas quand Xiaomi mettra en œuvre sa nouvelle technologie HyperCharge filaire 200 W et sans fil 120 W sur de vrais téléphones. En théorie, une telle charge rapide pourrait produire plus de chaleur et entraîner une dégradation plus rapide de la batterie.

La charge filaire 120 W de Xiaomi nous a laissé préoccupés par les températures de charge élevées lors de nos tests. Nous avons constaté que c’est mieux pour des recharges rapides plutôt que pour une charge complète. Avec une charge filaire de 200 W, la génération de chaleur excessive pourrait être un problème encore plus grave. Cependant, nous ne saurons que quand et si nous pouvons le voir en action.