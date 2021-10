Xiaomi présentera le Redmi Note 11 le 28 octobre : c’est tout ce que nous savons | La technologie

C’est officiel : Xiaomi présentera la série Redmi Note 11 le jeudi 28 octobre prochain. C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la nouvelle famille de terminaux.

Tout indiquait que la série Redmi Note 11 verrait le jour dans les semaines à venir et Xiaomi nous a surpris en convoquant l’événement de présentation avant la fin du mois. Le géant asiatique présentera jeudi 28 octobre la nouvelle génération de sa famille à succès.

La société l’a annoncé via sa page officielle du réseau social chinois Weibo, où elle a également publié quelques affiches qui nous laissent voir une partie du design et de l’équipement photographique du nouveau smartphone.

Comme vous pouvez le voir sur l’image en haut de cette actualité, le module arrière se compose d’un système de triple caméra, qui selon les rumeurs précédentes sera présidé par un capteur de 50 Mpx.

L’affiche nous permet également de voir le cadre en métal avec des bords droits et la couverture arrière dans un ton gris, la prise casque 3,5 mm et le trou de la caméra avant, qui est centré en haut de l’écran.

Xiaomi a déjà commencé la phase de pré-vente en Chine et, bien qu’il n’ait pas révélé les caractéristiques du Redmi Note 11, il nous offre quelques informations supplémentaires sur la version standard de l’appareil.

Sur la page de prévente, confirmez que le modèle de base aura 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, quelque chose que les rumeurs nous avaient déjà dit.

D’autre part, Lu Weibing, vice-président de Xiaomi et directeur général de Redmi, assure dans son profil Weibo que La famille Redmi Note 11 sera aussi puissante que la série Redmi K, la famille phare de la marque.

Les informations officielles dont nous disposons jusqu’à présent arrivent ici, mais les rumeurs ont anticipé une bonne partie de les caractéristiques possibles de la série Redmi Note 11.

Ce mobile dispose d’un écran AMOLED, du NFC pour les paiements mobiles et d’un processeur Snapdragon 678 capable de déplacer toutes les applications Android.

Les Redmi Note 11 5G Il disposera d’un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot tournera le processeur Dimensity 810, accompagné de 6 ou 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Son appareil photo principal sera de 50 Mpx et le frontal de 13 Mpx, et il disposera d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide à 33 W. Son prix de départ sera de 160 euros à l’échange.

Les Redmi Note 11 Pro Il sera équipé d’une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et améliorera certaines des caractéristiques de son petit frère. Il montera un chipset Dimensity 920 avec 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne.

Le matériel photographique sera présidé par un capteur de 108 Mpx et la caméra frontale sera de 16 Mpx. La batterie aura une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide à 67 W.

Xiaomi compte des dizaines de mobiles dans son catalogue regroupés en différentes gammes selon divers critères. On vous explique comment appréhender la gamme mobile Xiaomi.

Les rumeurs prétendent qu’il y aura un modèle avec une charge rapide à 120 W, et une liste divulguée de la boutique en ligne JD.com a révélé l’existence du Redmi Note Pro + 5G, qui pourrait offrir cette fonctionnalité.

N’oublions pas que toutes ces données ne sont pas confirmées, nous devons donc pour le moment rester avec les informations officielles que Xiaomi nous propose. Le 28 octobre prochain, nous laisserons des doutes.