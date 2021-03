Xiaomi promet Rs 100 crore pour favoriser l’entrepreneuriat dans le commerce de détail dans le but de renforcer sa présence hors ligne en Inde

Xiaomi compte actuellement plus de 15 000 points de contact de vente au détail en Inde. (Crédit photo: .)

Xiaomi a promis jeudi un paquet de soutien de Rs 100 crore pour favoriser l’entrepreneuriat de la vente au détail en Inde alors même que la populaire société de smartphones et de téléviseurs intelligents cherche à doubler le nombre de points de contact de vente au détail hors ligne ainsi que le nombre de magasins de détail exclusifs dans le pays.

Dans le cadre de son initiative récemment annoncée «Grow with Mi», Xiaomi aidera non seulement les partenaires de vente au détail existants à créer et à gérer des Mi Stores, mais également à former des entrepreneurs en herbe de différents horizons pour améliorer leur sens des affaires. Xiaomi a déclaré que, collectivement, l’initiative créera des opportunités d’emploi pour plus de 10 000 Indiens.

« Cet exercice de vente au détail complet favorisera non seulement l’esprit d’entreprise, mais codirigera une évolution qui démocratise l’accès à la technologie pour les fans et les consommateurs Mi à travers le pays », a déclaré Manu Kumar Jain, directeur de Xiaomi India, dans un communiqué.

Xiaomi compte actuellement plus de 15000 points de contact de vente au détail – en Inde – dont plus de 3000 sont des Mi Stores exclusifs à Xiaomi. L’initiative renforcera encore sa présence hors ligne sur le deuxième marché mondial des smartphones – un marché où Xiaomi occupe également la première place en ce qui concerne les ventes de smartphones et de téléviseurs intelligents.

Lire aussi | Xiaomi accélère la fabrication en Inde, affirme que plus de 99% de ses smartphones, 100% des téléviseurs Mi sont désormais « fabriqués en Inde »

Au cours de la prochaine année, Xiaomi envisage de doubler le nombre total de points de contact à plus de 30000 pour une pénétration plus profonde des marchés ruraux indiens. Dans le même temps, il prévoit également de doubler ses magasins Mi de 3000+ à 6000+ au cours des deux prochaines années.

«Avec cette nouvelle initiative, nous sommes déterminés à étendre notre présence et à rejoindre nos clients dans le confort de leur ville natale. Nous sommes convaincus que la nouvelle initiative contribuera de manière significative à notre présence de vente au détail hors ligne et aidera également les entrepreneurs potentiels des petites villes et villages à entreprendre leur chemin vers le succès », a déclaré Jain.

Xiaomi développe agressivement son activité hors ligne en Inde depuis 2017 après avoir commencé comme une marque exclusivement en ligne. Actuellement, la société vend ses produits hors ligne via des partenaires détaillants grand format, des magasins Mi Preferred Partner, des magasins Mi Home et des Mi Studios. Plus précisément, Xiaomi vend ses produits via plus de 75 Mi Homes, 75+ Mi Studios, plus de 9400 Mi Preferred Partners et plus de 4000 partenaires de vente au détail grand format ainsi que plus de 3000 Mi Stores. Ensuite, il y a des concepts uniques tels que les kiosques Mi Express et Mi Store sur roues.

«Nous avons également l’intention d’étendre le format Mi Store sur roues pour couvrir d’autres coins éloignés du pays et apporter la meilleure expérience de showroom Mi Store dans les zones à accès limité», a déclaré Mi India COO Muralikrishnan B.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.