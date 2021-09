Xiaomi rafraîchit le Mi Band 6 avec support NFC en Europe, dévoile son challenger Galaxy Tab S7

Artiste légendaire Jean Mellencamp fait équipe avec Turner Classic Movies (TCM) pour assumer le rôle célèbre de programmeur invité, en organisant deux soirées spéciales de films. Il a sélectionné Tortilla Flat, Cool Hand Luke et The Misfits pour être diffusés le 17 septembre, suivi de The Fugitive Kind, On the Waterfront et East of Eden […] More