Xiaomi Redmi 10 passe apparemment par la FCC

Gary Sims / Autorité Android

TL;DR

Un téléphone qui serait le Redmi 10 est passé par la FCC. La liste met en lumière les spécifications, les configurations et le système d’exploitation sans fil du téléphone.

Xiaomi devrait lancer plusieurs appareils dans les mois à venir, dont un nouveau pliable et le Redmi Note 10T 5G en Inde. Maintenant, de nouveaux détails de sa série de pain et de beurre Redmi sont arrivés. Un téléphone censé être le Xiaomi Redmi 10 a traversé la FCC en révélant des secrets au cours du processus (h/t MySmartPrice).

Le téléphone, qui porte le numéro de modèle 21061119AG, contient des emplacements double SIM avec prise en charge LTE, Wi-Fi double bande et Bluetooth 5.1 LE. Il fonctionne également sur MIUI 12.5 et est disponible en trois configurations RAM/stockage. Cela inclut les modèles 4 Go/16 Go, 4 Go/128 Go et 6 Go/128 Go.

La liste ne donne pas de détails sur la conception, le chipset ou la capacité de la batterie du téléphone, mais s’il s’agit d’un successeur direct du Redmi 9, attendez-vous à des spécifications modestes. Le Redmi 9 comportait un écran 2 340 x 1 080 de 6,53 pouces, un MediaTek Helio G80, une matrice de caméras arrière quadruple et une batterie lourde de 5 020 mAh. Nous nous attendons à ce que Xiaomi se concentre de la même manière sur la valeur à l’avenir, avec un prix inférieur à 250 $.

On ne sait pas quand la rumeur Redmi 10 fera ses débuts. À en juger par son arrivée au FCC, cela pourrait être assez tôt.