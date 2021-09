Xiaomi Redmi 10 Prime est en vente aujourd’hui en Inde

Xiaomi a lancé le smartphone Redmi 10 Prime en Inde la semaine dernière, qui est essentiellement le Redmi 10 renommé, aux côtés du dernier ajout de Redmi à la gamme TWS dans le pays, les Earbuds 3 Pro.

Les principaux arguments de vente du Redmi 10 Prime sont sa batterie massive de 6 000 mAh, un SoC MediaTek Helio G88 et un affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le nouveau mobile va pour sa première vente en Inde aujourd’hui depuis le lancement la semaine dernière.

Prix ​​et disponibilité du Redmi 10 Prime India

Le Redmi 10 Prime est disponible en Inde en deux variantes de stockage, une avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage au prix de Rs 12 499, et une autre avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de Rs 14 499. Il a trois options de couleur qui incluent le bleu Bifrost, le noir fantôme et le blanc astral.

La vente Redmi 10 Prime commence aujourd’hui à midi sur Amazon, les boutiques en ligne de Xiaomi et les magasins de détail partenaires. Les offres sur l’appareil incluent une remise instantanée de Rs 750 pour les clients qui paient avec une carte de crédit ou de débit HDFC, ou qui bénéficient d’un EMI de la banque.

Redmi 10 Prime : Spécifications et fonctionnalités

Le smartphone Xiaomi Redmi 9 Prime a été lancé en Inde en août 2020, après quoi le Redmi 10 Prime a été lancé un an plus tard. Le nouveau Redmi 10 Prime arbore un écran perforé de 6,5 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz.

À l’intérieur, le smartphone dispose d’un SoC MediaTek Helio G88 accompagné de 6 Go de RAM avec 2 Go de RAM virtuelle et 128 Go de stockage interne. En termes de caméras, l’appareil dispose d’une configuration de caméra arrière quadruple à l’arrière avec une caméra principale de 50MP ainsi qu’une caméra secondaire ultra-large de 8MP et deux caméras macro et de profondeur de 2MP.

La caméra est livrée avec les modes Pro Colour, Night et Kaleidoscope avec ralenti parmi les modes vidéo. Il y a un autre appareil photo 8MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.

Pour plus de sécurité, le Redmi 10 Prime dispose d’un capteur d’empreintes digitales latéral. Et en termes de batterie, l’appareil dispose d’une unité de 6 000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 18 W et une charge filaire inversée de 9 W. Un chargeur de 22,5 W est inclus dans la boîte. L’appareil fonctionne sous Android 11 avec MIUI 12.5 au-dessus.