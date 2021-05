Xiaomi relance le Redmi Note 8 2019 en 2021 pour une raison quelconque

L’édition Redmi Note 8 2021 dispose d’un processeur MediaTek Helio G85.

Redmi Note 8 a été lancé en 2019 dans le prolongement du Redmi Note 7, la même année où Redmi est devenu une marque indépendante et a décidé d’entrer dans des catégories plus diversifiées et plus premium. Bien que le jury ne sache toujours pas lequel était le meilleur téléphone, Xiaomi est sorti et a déclaré le Redmi Note 8 comme son choix, assez digne de faire un retour en 2021. Une des raisons pourrait être que Xiaomi a vendu plus de 25 millions d’unités de le Redmi Note 8 dans le monde au cours de sa vie, mais c’est pourquoi il prend cet appel, eh bien, nous ne sommes pas si sûrs. Indépendamment de comment et pourquoi cela s’est produit, Xiaomi relance le Redmi Note 8 2019 en 2021 avec un nouveau processeur et le dernier logiciel MIUI 12.5 – en gardant le reste du package tel quel.

L’édition Redmi Note 8 2021 a un processeur MediaTek Helio G85 sous le capot, contrairement au modèle 2019 livré avec un SoC Qualcomm Snapdragon 665. Les lecteurs aux yeux d’aigle le sauraient, l’Helio G85 a également été vu à l’intérieur du Redmi Note 9 de l’année dernière. Le processeur à 8 cœurs est basé sur un processus de fabrication de 12 nm et contient un GPU Mali-G52 MC2. Lorsqu’il est associé au nouveau (er) logiciel, qui est MIUI 12.5 basé sur Android 11, le «nouveau» Redmi Note 8 prend un nouveau souffle alors même que l’ancien modèle approche rapidement de la fin de la vie (les téléphones Xiaomi obtiennent généralement 2-3 des années de mises à niveau d’Android bien qu’il n’y ait pas de mot officiel sur papier).

Le reste du matériel et la conception restent les mêmes, voici donc un bref récapitulatif. Le Redmi Note 8 dispose d’un écran LCD IPS 1080p de 6,39 pouces avec l’encoche de style goutte d’eau de Xiaomi et la protection Corning Gorilla Glass 5. Le téléphone dispose de 4 Go de RAM et sera disponible dans des configurations de stockage de 64 Go ou 128 Go. Sous le capot, il dispose d’une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 18 W via USB Type-C.

Pour la photographie, le Redmi Note 8 dispose de quatre appareils photo arrière, un appareil photo principal 48MP, un ultra grand angle 8MP et deux appareils photo 2MP, un pour les macros et un autre pour les portraits. À l’avant, il dispose d’un appareil photo 13MP.

Pour compléter l’ensemble, un scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière, un blaster infrarouge et un nano-revêtement résistant aux éclaboussures. Le Redmi Note 8 2021 sera disponible en trois coloris: bleu, blanc et noir.

