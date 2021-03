Xiaomi remporte la décision sur les restrictions commerciales une semaine avant leur entrée en vigueur

Dans les derniers jours de la présidence de Donald Trump, le gouvernement a tenté de laisser une autre marque en poursuivant les interdictions de Huawei et de ZTE par une autre, cette fois visant Xiaomi. Cependant, la société a pu obtenir une injonction préliminaire du tribunal de district américain du district de Columbia, supprimant les restrictions sur l’entreprise une semaine avant leur entrée en vigueur prévue.

En vertu de la section 1237 de la loi sur l’autorisation de la défense nationale, Xiaomi n’allait pas à l’origine être autorisée à acquérir des biens et des services auprès de fournisseurs américains à partir de la semaine prochaine, à l’instar de nombreuses autres entreprises chinoises. Mais selon Bloomberg, le tribunal de district a décidé de mettre un terme temporaire à l’interdiction, affirmant qu’elle était « arbitraire et capricieuse » et qu’elle pouvait causer « un préjudice irréparable » à l’entreprise. Le juge Rudolph Contreras est allé jusqu’à dire que « la cour est quelque peu sceptique quant au fait que des intérêts de sécurité nationale importants sont réellement impliqués ici » et qu’il était probable que Xiaomi gagnerait un renversement complet de l’interdiction.

Bien qu’il s’agisse d’une première victoire pour Xiaomi, la société travaille toujours pour que le tribunal supprime définitivement sa désignation de «société militaire communiste chinoise», qu’elle juge illégale. Il a répété à maintes reprises qu’il s’agissait d’une société «cotée en bourse et gérée de manière indépendante» offrant des produits «uniquement à usage civil».

Xiaomi n’a pas encore remporté le renversement complet de l’interdiction, mais étant donné les perspectives positives, il est peu probable qu’il se retrouve avec les mêmes restrictions que Huawei.