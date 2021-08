Xiaomi rendra l’argent aux personnes qui ont acheté leur premier téléphone | La technologie

in

La dernière curiosité de Xiaomi est de rembourser l’argent aux utilisateurs qui ont réservé puis acheté le premier terminal que la firme a lancé. Bien entendu, ne vous énervez pas car peu d’utilisateurs pourront accéder à ce remboursement.

Xiaomi s’est imposé comme l’une des entreprises du moment. Il détient actuellement une part de marché digne d’être mentionnée et dépassant des entreprises telles que Samsung ou Huawei. Aussi, il fait toujours des mouvements curieux et farfelus.

En effet, hier l’une de ses présentations les plus attendues a eu lieu et son nouveau terminal tout écran doté de la technologie pour cacher la caméra a été dévoilé au monde, en plus de son retour dans le secteur des tablettes Android.

Oui, nous parlons du Xiaomi Mix 4 et du Xiaomi Mi Pad 5. L’événement n’a pas été sans surprises, car presque à la fin un chien robot a été lancé dans le monde. Et, difficile à croire, Xiaomi développait depuis longtemps un compagnon canin en métal appelé CyberDog.

Toutes ces excentricités font de Xiaomi une entreprise avec une attraction importante, mais aujourd’hui, ils voulaient aussi être les protagonistes, bien que cette fois tous les regards soient tournés vers Samsung avec ses nouveaux terminaux pliants, montres et écouteurs.

Ce que Xiaomi a fait, c’est lancer une campagne pour célébrer le lancement de son premier terminal, mais ce n’est pas n’importe quelle campagne. La firme asiatique restitue l’argent aux utilisateurs qui ont réservé puis acheté ce terminal.

Bien entendu, ce remboursement ne se fera pas directement sur facture, mais l’argent sera ajouté à un avoir à dépenser dans la boutique Xiaomi ou sur son site officiel. De plus, comme il y a dix ans l’entreprise était encore en Chine, les seuls utilisateurs qui peuvent en bénéficier sont ceux du pays du soleil levant.

Le plus curieux à ce sujet est que le Xiaomi Mi 1 était un terminal haut de gamme à l’époque et Son prix avoisinait les 300 euros à changer, en ce moment les terminaux de cette même gamme chez Xiaomi touchent ou dépassent la barre des 700 euros.

La trajectoire de Xiaomi a changé et cela est évident puisque Redmi est une entreprise indépendante, la firme asiatique se concentre désormais sur d’autres types d’appareils et avec des prix beaucoup plus élevés qu’à ses débuts.