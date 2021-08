Xiaomi renverse Samsung pour devenir la plus grande marque de smartphones au monde en juin

Alors que Xiaomi se prépare pour le lancement de sa gamme phare de smartphones et d’autres produits, dont la série Mi Pad 5 le 10 août, le fabricant chinois de smartphones a une raison de plus de se réjouir.

La société avait récemment dépassé Apple en nombre en tant que deuxième plus grand fabricant de smartphones au monde et a maintenant couru pour atteindre le jalon de devenir le leader mondial en détrônant Samsung.

Selon les données de Counterpoint Research, Xiaomi a réussi à conquérir 17,1 % du marché mondial des smartphones, dépassant Samsung, qui détenait 15,7 % de part de marché.

(Crédit image : recherche de contrepoint)

Bien que ces chiffres soient pour juillet 2021, l’ascension fulgurante de Xiaomi signifie qu’Apple est maintenant poussé à la troisième position avec une part de marché de seulement 14,3%, ce qui est légèrement supérieur à ce qu’elle était en 2015. Fait intéressant, Xiaomi n’avait que 5,2%. alors que Samsung détenait près de 22% de part de marché il y a six ans.

Alors que Samsung est déjà occupé à réfléchir à la raison de l’épuisement des ventes avant l’événement Galaxy Unpacked de cette année, les ventes de Xiaomi ont augmenté de 26% MoM en juin 2021. Xiaomi, qui se concentre principalement sur les téléphones Android à petit budget et de milieu de gamme sous ses Mi, Redmi et Poco marques, n’a que dix ans et aurait dépassé la barre des 800 millions d’expéditions de smartphones.

Le fabricant chinois de smartphones a profité de la reprise du marché après l’épidémie de pandémie de Covid-19 et a fait sonner les caisses depuis que ces pays sont sortis des blocages. Il a également enregistré une traction décente en Europe, affirme Counterpoint.

Un autre facteur clé qui a contribué à la croissance de Xiaomi est le départ de Huawei, grâce aux sanctions commerciales imposées par les États-Unis. Xiaomi a rapidement comblé le vide du marché créé par l’absence de Huawei en Chine et sur les marchés mondiaux.

Dans une déclaration préparée, Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint, a déclaré : « L’OEM s’est développé sur les marchés historiques de Huawei et Honor comme la Chine, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En juin, Xiaomi a encore été aidé par la reprise de la Chine, de l’Europe et de l’Inde et le déclin de Samsung en raison de contraintes d’approvisionnement.

Samsung, en revanche, n’a pas de part de marché importante en Chine et n’a pas pu capitaliser sur l’absence de Huawei. De plus, la société est confrontée à des problèmes de production au Vietnam, ce qui a eu un impact négatif sur ses expéditions.

