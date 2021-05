Xiaomi résout vos problèmes de WiFi pour moins de 10 euros: son répéteur, proposé à un prix avantageux | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Un signal Wi-Fi domestique faible peut causer des problèmes dans certaines zones de votre maison. Heureusement, les répéteurs de signal sont faciles à utiliser et maintenant moins chers que jamais.

L’un des répéteurs WiFi les moins chers du moment est de Xiaomi, son Mi WiFi Repeater Pro. C’est un modèle assez basique mais suffisant pour résoudre d’un seul coup une bonne partie des problèmes que vous avez avec Internet à la maison, en particulier les soi-disant «zones mortes» où le signal atteint à peine.

Son prix, normalement 14,99 euros, vient de baisser sur Amazon seulement 7,99 euros. C’est une offre qui apparaît de temps en temps et qui, en raison de la très forte demande qu’elle génère, ne dure généralement pas longtemps. Cela signifie que si vous en avez besoin maintenant, vous feriez mieux de vous dépêcher de l’acheter.

Ce répéteur vous permet d’étendre votre signal WiFi domestique et a une capacité allant jusqu’à 300 Mo par seconde. Il dispose d’une prise de courant et peut être configuré très facilement depuis l’application Xiaomi Mi Home.

Il dispose de deux antennes externes et d’un système de configuration assez simple. Il fournit jusqu’à 300 Mo par seconde de vitesse de connexion et de bande passante, mais sur la fréquence 2,4 GHz et non sur la fréquence 5 GHz.

Comme il n’atteint pas 29 euros de prix, la livraison n’est gratuite que si vous ajoutez suffisamment à votre commande pour atteindre ce chiffre. Une autre option consiste à vous inscrire au mois d’essai gratuit d’Amazon Prime (si vous ne l’avez pas déjà fait), qui n’a aucun engagement à rester.

Jusqu’à 64 appareils et contrôle dans l’application Xiaomi

Les performances de ce répéteur sont assez bonnes, surtout compte tenu de son prix, qui est plus élevé que pratiquement tout autre que vous pouvez trouver.

Dans l’application Xiaomi Mi Home, vous pouvez le configurer en quelques secondes et contrôler certains aspects, tels que le nombre d’appareils qui y sont connectés, un nombre pouvant atteindre 64 sans problème.

Avez-vous des difficultés à vous connecter au réseau WiFi de votre maison à partir des pièces les plus éloignées? La solution est d’acheter un répéteur WiFi avec lequel la couverture sera étendue. Dans ce guide, vous avez quelques conseils pour acheter le bon modèle.

Sa fonction principale est d’étendre la portée de votre réseau principal, et c’est pourquoi il est nécessaire de le placer de manière stratégique, à mi-chemin entre le routeur et la zone de la maison où vous rencontrez généralement des problèmes de connexion à Internet WiFi.

Le fait qu’il n’atteigne pas la fréquence de 5 GHz est un problème, et c’est le plus rapide de tous, même s’il faut également garder à l’esprit que le 2,4 GHz est celui qui donne la meilleure portée en termes de distance. C’est l’une des choses à évaluer avant d’acheter un répéteur WiFi.

Si vous préférez valoriser une autre option, vous pouvez voir ici d’autres modèles similaires qui ont également tendance à avoir des prix très compétitifs, approchant les 10-20 euros.

