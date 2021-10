Xiaomi révèle la conception de la série Redmi Note 11, confirme les détails clés du matériel avant le lancement du 28 octobre

Redmi Note 11 Pro dans le coloris Shallow Dream Galaxy.

Xiaomi est sur le point de lancer la série Redmi Note 11, le prochain lot de téléphones Redmi Note en Chine le 28 octobre. La série aurait trois modèles, au moins pour commencer, un Redmi Note 11 vanille et un Redmi Note 11 Pro plus puissant. et Redmi Note 11 Pro Plus. Ils sont susceptibles de remplacer les Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max lancés plus tôt cette année.

Avant le lancement, Xiaomi a dévoilé le design complet du « pro » Redmi Note 11. Le modèle Pro Plus devrait avoir plus ou moins le même design, comme dans le cas du Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 Pro Max. Le Redmi Note 11 pourrait avoir un design légèrement modifié, si nous appliquions la même théorie. Quoi qu’il en soit, nous savons maintenant à quoi ressemblerait le Redmi Note 11 Pro et il est sûr de supposer que les variantes vanille et Pro Plus ne seront pas radicalement différentes.

Alors, qu’est-ce qui change ? Eh bien, pas beaucoup, mais il y a des mises à niveau intéressantes à venir. La série Redmi Note 11 semble avoir un design plus carré, mais elle n’est pas aussi audacieuse que celle des nouveaux iPhones. La configuration de la caméra arrière est familière et un zoom avant confirme que le Redmi Note 11 « pro » sera livré avec une caméra principale 108MP – cela a également été confirmé par Xiaomi précédemment – aux côtés de trois autres.

À l’avant, le Redmi Note 11 Pro a une découpe de perforation similaire à son prédécesseur. Xiaomi a précédemment confirmé que la série Redmi Note 11 sera livrée avec un affichage du taux de rafraîchissement de 120 Hz, bien que nous ne sachions pas si ce sera le cas avec tous les modèles. Le Redmi Note 10 est livré avec un écran LCD à 60 Hz, il serait donc intéressant de voir comment les choses se déroulent. Parallèlement à cet affichage rapide, la série Redmi Note 11 devrait également être livrée avec une charge rapide de 120 W.

Un autre détail matériel clé est que le Redmi Note 11 Pro sera alimenté par le système sur puce Dimensity 920 de MediaTek. Selon les rumeurs, les Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro Plus seront respectivement livrés avec les dimensions 810 et 1200.

Maintenant, Xiaomi est connu pour peaufiner certaines des spécificités matérielles de ses téléphones avant de les lancer dans le monde, nous devrons donc attendre et regarder comment ces téléphones finissent par apparaître sur d’autres marchés, y compris l’Inde. Restez à l’écoute pour en savoir plus sur le lancement de la série Redmi Note 11 de Xiaomi le 28 octobre, car nous vous apportons tous les détails au fur et à mesure.

